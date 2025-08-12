“Lo que importa es lo que piensen los ciudadanos”: Carter responde críticas de turismo electoral por candidatura en La Araucanía

La mañana de este lunes, José Antonio Kast confirmó a Rodolfo Carter como el candidato del Partido Republicano para convertirse en senador por la Región de La Araucanía, lo que generó críticas en su contra tras ser acusado de “turismo electoral”.

En la oposición, quien encabezó esto fue el diputado, precisamente, de esta zona, Henry Leal (UDI), quien sostuvo que “se abrió la temporada de turismo en La Araucanía. Candidatos santiaguinos que ven en la región una opción electoral, que están de paso y después no los vemos”.

“No puede ser que quienes no tienen un cupo en Santiago, en la Quinta Región, lleguen por descarte a La Araucanía; el turismo electoral no le hace bien a nadie“, cuestionó el gremialista.

En conversación con CNN Chile, Rodolfo Carter cree que el también candidato por La Araucanía debería preocuparse “de su campaña, una persona que ha sido diputado en un periodo. Si lo ha hecho bien, no tiene nada que temer, yo no soy una amenaza para él. Serán probablemente los electores de la región los que, evaluando su trabajo, lo van a elegir como senador“.

“Las patadas y los combos, el temor a la competencia y las medias verdaderas; derechamente las falsedades: yo nunca he considerado ni primera opción, ni segunda opción. Todo el mundo sabe que yo no estaba tan dispuesto a ser candidato al Senado porque, más bien, yo veía colaborar en un futuro gobierno”, aseveró.

Carter quiso también transmitir lo que le dijo José Antonio Kast respecto a que “vamos a vivir tiempos extraordinarios en todo Chile y necesitamos ganar el Senado y representar la región más golpeada por la violencia, el terrorismo y la pobreza que es La Araucanía”.

“Lo que importa es lo que piensen los ciudadanos, hombres y mujeres, de La Araucanía. A ellos me gustaría decirles algo: ojalá me den la oportunidad de escucharlos, más que hablar; estar con ellos, más que decirles lo que tienen que hacer”, indicó.