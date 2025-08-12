Las razones de Jeannette Jara para dejar de asistir a foros y debates presidenciales

La postura de Jara quedó de manifiesto cuando el pasado 7 de agosto no estuvo presente en un foro presidencial organizado por ChileTransporte.

Jeannette Jara, candidata presidencial del pacto Unidad Por Chile, anunció el comienzo de una nueva etapa en su campaña, restringiendo su presencia en foros y debates presidenciales.

La ex ministra del Trabajo comunicó su postura en el XXI Seminario de Moneda Patria Investments 2025, donde declaró que “llegó la hora que me reúna con los chilenos en regiones, que no tienen la posibilidad de estar agrupados en gremios y voy a empezar a hacer eso de ahora en adelante“.

“Y les quiero avisar, porque después se especula respecto a la presencia y ausencia en determinados foros, quiero contarles en este foro que ese es el camino que voy a seguir”, agregó.

Jeannette Jara reconoció que un primer momento no asistiría al foro, porque “estoy iniciando una ruta distinta en el ámbito de la campaña, pero como estamos en un país donde la confianza está un poquito desvalorizada, cuando uno dice que no va a ir a un lado, se hacen tantos supuestos así que preferí venir”.

La postura de Jara quedó de manifiesto cuando el pasado 7 de agosto no estuvo presente en un foro presidencial organizado por ChileTransporte.

En su intervención, Jeannette Jara expresó que “cuando estemos en un próximo gobierno, vamos a tener dos miradas de sociedad: una que conversa con todos, incluso con quienes piensan muy distinto, y otra que solo lo hace en los espacios que le acomodan. Eso hay que tenerlo muy presente”.

Consultada sobre las elecciones, Jara puntualizó que “pueden hacerse muchos supuestos y muchas estimaciones y muchas encuestas, pero cada uno sabe que ese resultado se va a definir el día 16 noviembre (…) será el pueblo de Chile el que lo defina”.