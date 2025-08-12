Los polémicos dichos de Kast sobre el Congreso que han desatado críticas transversales: “Nostálgico de dictadura”

Tanto el oficialismo como la oposición han cuestionado duramente a José Antonio Kast, quien aseguró que el “Congreso no es tan relevante”.

De forma transversal el mundo político ha criticado los polémicos dichos del candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien afirmó que el Congreso “no es tan relevante“.

En el marco del seminario de Moneda Patria Investments, Kast aseguró que “nosotros también tenemos que decirles que el Congreso es importante, pero no es tan relevante como ustedes se imaginan. Nosotros estamos haciendo la revisión de todas las potestades administrativas que tiene el Estado, de todas las leyes que tienen sanciones incluidas que nadie aplica”.

A lo que agregó: “Por eso, cuando hablaba del tema de la facilitación regulatoria y di a la pasada el concepto de las guías ambientales, que no es ley, pero pareciera ser que los funcionarios la aplican como ley a todos aquellos que están desarrollando un proyecto. La ley es la ley, aquí no necesitamos más leyes para aplicar la ley, eso es casi absurdo”.

Estos dichos han generado la molestia de diversos actores políticos, como por ejemplo, la candidata de Unidad por Chile, Jeannette Jara (PC), quien dijo que “para mí la democracia es muy valiosa. Efectivamente las leyes se disputan en el Congreso Nacional con la amplia cantidad de miradas que hay en el país. Pensar que aquí se puede gobernar por decreto, de forma autoritaria, me parece que es un error”.

La molestia del Congreso y las críticas transversales a José Antonio Kast

El senador del Frente Amplio, Juan Ignacio Latorre sostuvo que los dichos de Kast “dan cuenta de sus características como un liderazgo autoritario, probablemente nostálgico de la dictadura, donde efectivamente se gobernó por decreto”.

Siguiendo en esa línea, la diputada Karol Cariola (PC) dijo que “creo que él ha demostrado por la vía de los hechos y con creces que es un candidato que tiene bien poco valor por la democracia. A mí me parece grave que quien pretenda ser Presidente de la República parta ninguneando uno de los tres poderes del Estado”.

Por otro lado, desde Chile Vamos, la diputada Ximena Ossandón (RN) expresó que “el candidato Kast se equivoca, porque la Constitución en el artículo 63 habla de todos aquellos temas que deben ser tratados a través de las leyes. Es una larga lista y hay que tener cuidado de que se empiece a instaurar que se puede gobe

ar con decretos, porque eso es propio de los gobie

os autoritarios”.



Por su parte, Jorge Alessandri (UDI) manifestó que “estoy seguro que José Antonio Kast no está pensando en saltarse la Constitución, sino que está pensando en hacer cosas más eficientes. Hay que tener mucho cuidado con esta frase porque no se vaya a entender que uno está tratando de saltarse las reglas del juego. Estamos de acuerdo que Chile es muy regulado y muy legalista, y que todo se hace por ley. Podemos buscar formas de ser más eficientes, pero muy distinto es decir voy a buscar una vía alternativa sin explicar o sin hacer la bajada de a qué se refiere”.

El vicepresidente de la Cámara Baja, Eric Aedo (DC) enfatizó que “el Congreso es importante, el Congreso es relevante y solo producido el Golpe el año 73 el Congreso no se consideró relevante y la dictadura de Pinochet procedió a cerrarlo y a gobernar con decretos a fuerza de ley”.

Kast defendió su polémica frase sobre el Congreso

Tras su intervención, el abanderado del Partido Republicano explicó sus dichos sobre el Parlamento. “Yo lo que señalé que para volver a crecer, para tener estabilidad y para poder destrabar todos los proyectos que están hoy complicados, cada uno tiene que hacer su trabajo”, expuso.

En este sentido, explicó: “También señalé que hoy día habíamos visto cómo el poder fiscalizador de la administración pública estaba ejerciendo un rol. Es decir, cada uno que haga su trabajo (…) y también hablé de lo que es la potestad reglamentaria. Eso es algo que existe”.

“En cualquier ley se dicta un reglamento y se le dan facultades al Estado para tomar decisiones (…) y esas decisiones se van a tomar, si es de sentido común. Por lo tanto, cualquier mala interpretación yo la tomo como aquellos que están algo nerviosos buscando cualquier tema para poder generar esa política (…) yo hablé de una potestad reglamentaria (no decretos)“, cerró José Antonio Kast.