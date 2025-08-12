Oficialismo y DC piden reforzar unidad ante quiebre de lista única: Vodanovic defendió negociación

La presidenta del PS, Paulina Vodanovic, defendió el trabajo en las negociaciones y destacó que la “unidad electoral” del bloque sigue intacta.

Seis partidos del oficialismo, a los que se unió la Democracia Cristiana (DC), emitieron este martes una declaración a través de la cual llamaron a reforzar la unidad del sector para enfrentar el avance de la ultraderecha, tras el quiebre de las negociaciones para conformar una lista única con miras a las Elecciones Parlamentarias 2025.

“Estamos convencidos de que una lista parlamentaria que agrupe a la gran mayoría de los partidos de este bloque político es la vía más efectiva para alcanzar una mayoría parlamentaria que permita llevar adelante las transformaciones que el país necesita y, a la vez, evitar una regresión ultra conservadora“, dice el texto que suscribieron el Partido Liberal (PL), el PPD, el FA, el PR, el PS, el PC y la DC.

Después de que la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) y Acción Humanista (AH) confirmaron que irán en un pacto electoral separado, el resto del bloque oficialista declaró su respeto por las decisiones autónomas de cada partido, pero advirtió que aquello pone en riesgo el conseguir una mayoría parlamentaria.

En esa línea, los partidos del oficialismo y la DC insistieron que el camino es la unidad de las colectividades para consolidar un proyecto “coherente, amplio y capaz de enfrentar los desafíos presentes y futuros, con la mirada puesta en el bienestar de Chile“.

Para el PS la unidad electoral del bloque sigue intacta

Luego de la decisión del FRVS y AH de formar su propio pacto parlamentario, la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, defendió el trabajo realizado en las negociaciones y destacó que la “unidad electoral” del bloque sigue intacta.

“Nuestros secretarios generales hicieron todas las simulaciones, los trabajos, pero aquí hay partidos que, incluso por exigencia legal, necesitan crecer“, planteó la senadora.

Reforzó su visión sobre el tema y aseguró que “la unidad electoral aquí no se pierde. Hay dos listas, pero que van a trabajar juntas para obtener una mayoría parlamentaria y continuar apoyando a nuestra candidata“.