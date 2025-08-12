PC y Frente Amplio responden a Jaime Mulet por fallido pacto parlamentario: “La unidad es un camino difícil de recorrer”

Ante estos emplazamientos, el timonel comunista, Lautaro Carmona, dejó en claro que respeta la decisión del FRVS y Acción Humanista de presentar una lista alternativa.

Desde el Partido Comunista (PC) y el Frente Amplio reaccionaron al anuncio de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) y Acción Humanista de bajarse de las negociaciones para presentar una lista parlamentaria única y generar un nuevo acuerdo con otras colectividades.

Jaime Mulet, exprecandidato presidencial del FRVS, precisó que no se pudo llegar a un acuerdo, apuntando como responsables de esta situación al PC y al FA.

“Hay partidos que tienen mayor responsabilidad, yo se los he dicho internamente y públicamente. El partido del presidente de la República es un partido que normalmente ejerce un rol de mayor responsabilidad, es el partido que tiene más diputados. O el partido de la candidata, que tiene, por así decirlo, el premio ciudadano, que es la candidata de todos, y tiene esa garantía. Esos partidos debieran tener el rol de conductor, de buscar el acuerdo, y eso no se ha dado”, argumentó el diputado Mulet.

Ante estos emplazamientos, el timonel comunista, Lautaro Carmona, dejó en claro que respeta la decisión de ambas colectividades de presentar una lista alternativa.

“Esta es una opción que el legítimo derecho de los partidos, y eso lo respetamos todos, llegan a conclusión por temas de expectativas de una cantidad de cupos en la en las propuestas de listas”, aseveró el líder del PC.

Menos conciliadora se mostró Constanza Martínez del Frente Amplio, quien aseguró que “la unidad es un camino difícil de recorrer, todos los partidos tenemos cierta particularidad y tenemos ciertos desafíos que son diversos porque somos partidos políticos distintos y por eso todos tenemos que hacer un esfuerzo importante por la unidad. Yo creo que aquí el puntualizar a un solo culpable de una situación me parece que no es tampoco algo que se haya refrendado en la realidad”.

“Creo que es legítimo que cada partido tenga sus necesidades y hoy día lo que veo es que hay cosas de todas formas positivas. Lo que señaló Acción Humanista y la Federación es que hoy día también se renueva la idea de que todos estos partidos están detrás de la candidatura de Jeannette Jara y por lo tanto creo que eso al mantenerse de la misma forma es una buena señal también para afrontar los desafíos que vienen por delante”, cerró Martínez.