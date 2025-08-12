Fin al sueño de lista única: FRVS no se sumará a pacto parlamentario del oficialismo

Jaime Mulet recalcó que la intención es “constituir una alternativa que apoya a Jeannette Jara y que permita descongestionar esta otra lista que después de ocho meses no logramos llegar a un entendimiento”.

La intención de los partidos detrás de la candidatura presidencial de Jeannette Jara de presentar una lista parlamentaria única sufrió un abrupto desenlace, luego que el FRVS -a través de Jaime Mulet- anunciara su intención de generar un segundo pacto con miras a las elecciones.

Mulet, quien estuvo acompañado de Tomás Hirsch, explicó que “dada la situación en la que estamos, los pocos días que faltan para cumplir el plazo para inscribir listas, nosotros junto a Acción Humanista, hemos optado quizás por ir en una segunda lista, que apoya con todo también a Jeannette Jara”.

Consultado sobre las colectividades que integrarán esta segunda lista parlamentaria, el ex precandidato presidencial detalló que “la vamos a constituir hasta ahora con Acción Humanista, la FRVS, y algunos otros partidos políticos. Hemos hablado con el Partido Popular, con el Partido Animalista Alianza Verde Popular, y con algunos movimientos como Transformar, con Archipiélago Soberano y otros”.

Jaime Mulet recalcó que la intención es “constituir una alternativa que apoya a Jeannette Jara y que permita descongestionar esta otra lista que después de ocho meses no logramos llegar a un entendimiento que permita los mínimos de cada partido”.

En esta línea, dejó en claro que su relación con el resto de los partidos oficialistas y la Democracia Cristiana quedó en buenos términos. “Hemos sido muy claros en señalar que nosotros no presumimos mala fe de ninguno de los actores, sino que creo, como lo planteé y lo planteamos muchos de nosotros desde un inicio, es muy difícil llegar a un entendimiento entre nueve partidos”.

“En la política no existe generosidad. Lo que tiene que haber es racionalidad. Aquí faltó, obviamente, esa racionalidad a mi juicio, porque yo creo que era posible construir el acuerdo, pero no catalogo, solamente destaco el interés de la presidenta del Partido Socialista y del presidente liberal”, sentenció el líder del FRVS.