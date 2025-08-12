Rafael Prohens, jefe de comité senadores RN: “A esas personas que andan levantando posturas distintas les digo que tienen esta semana para irse”

El senador y ex presidente de Renovación Nacional asegura también que la denuncia por la “campaña sucia” contra Matthei no está desechada y que si se vuelven a repetir episodios de desprestigio a la candidata a través de redes sociales, él mismo interpondrá la denuncia.

Las aguas están agitadas en Renovación Nacional (RN). El primer descuelgue de un militante de los partidos de Chile Vamos provino precisamente de RN, específicamente del senador Alejandro Kusanovic que anunció su voto a favor de José Antonio Kast en desmedro de la candidata del pacto, Evelyn Matthei.

La situación llevó a la directiva del partido a suspender la militancia de Kusanovic y derivar el caso al Tribunal Supremo. Paralelamente, otras figuras del partido, incluido el ex presidente Carlos Larraín, han expresado públicamente su preferencia por el abanderado republicano, lo que intensificó las tensiones internas en la colectividad de cara a las elecciones presidenciales y parlamentarias de noviembre.

En entrevista con EL DÍNAMO, el senador Rafael Prohens, jefe de comité de senadores de RN y ex presidente del partido, aborda estos desmarques y emplaza a los candidatos de Chile Vamos que quieran ir con Kast a renunciar antes de la inscripción de candidaturas ante el Servel del 18 de agosto.

Asimismo, sobre la fallida denuncia por campaña sucia que lideró él junto a su par de comité, Francisco Chahuán, asegura que si se vuelven a repetir episodios de hostigamiento a la candidata, se va a presentar la denuncia. “Una vez más y nosotros nos vamos a activar”, dice el jefe de senadores RN.

Rafael Prohens sobre los descuelgues en RN: “Cuando los intereses personales son mayores que el colectivo, aparecen estas opiniones”

—Ya ha pasado una semana desde que el senador Alejandro Kusanovic anunció su voto por Kast. El partido lo suspendió a la espera de su renuncia o expulsión. ¿Tendrá alguna sanción Kusanovic en el comité de senadores?

—Son dos cosas distintas: una del comité y otra la decisión del partido. La decisión del partido le corresponde al presidente. Yo tengo entendido que Rodrigo Galilea conversó con el senador Kusanovic y que habría llegado a un acuerdo donde él iba a ejercer su derecho a salir del partido. No sé si eso se ha concretado o no, porque eso no es algo que me competa a mí.

Con respecto al comité, nosotros tenemos también senadores que son independientes, por lo tanto, eso lo vamos a resolver una vez que él tome la decisión. Si sale del partido lo veremos, pero hoy día él es un militante, y mientras sea militante, no tenemos cómo objetar que él siga siendo parte integrante del comité.

—Pero si renuncia al partido, ¿podría mantenerse en el comité?

—Efectivamente. Hasta este momento que estamos conversando, yo no tengo información de que Alejandro haya presentado la renuncia a Renovación Nacional y, por lo tanto, sigue siendo un militante, más allá de la postura de que él ha dicho que va a apoyar a otro candidato que no sea el que acordó el Consejo General del partido.

—Más allá de la situación particular de Kusanovic, ¿a qué atribuye que figuras de RN estén anunciando que votarán por Kast?

—Porque siempre hay personas que no piensan en el colectivo, sino que piensan en lo individual, y eso hace que hagan declaraciones que no vienen al caso. Yo puedo entender que alguien no se sienta representado con lo que el partido está haciendo, pero lo correcto es quedarse callado y ver cómo se resuelve en lo personal. Pero cuando los intereses personales son mayores que el colectivo, aparecen estas opiniones de diferentes parlamentarios y militantes que van en la línea contraria a lo que el partido ha planteado.

—Pareciera que es una tónica en Chile Vamos. En la elección pasada también hubo descuelgues.

Esto no es de ahora, ni de la pasada elección. Renovación Nacional en su historia, en el último tiempo, ha estado más tranquilo, así como también algunos que han hecho declaraciones después se han retractado o han dicho que los han malinterpretado. El problema es que hay que pensar antes de hablar.

—Una de las voces que más ha resonado es la del ex presidente Carlos Larraín. ¿Qué le parece que un ex presidente de partido —al igual que usted— rompa filas y se exprese a favor de una candidatura fuera del pacto?

—No es la primera vez en la vida que Carlos va con opinión distinta a lo que el partido decide. Pero también hay un tema que quiero poner sobre la mesa: él es familiar de José Antonio Kast; tienen hijos casados, por lo tanto no sé si eso incide en su decisión o hay algún tema más de fondo que haga que él esté en contra de la nominación de Evelyn Matthei.

Pero al igual que cualquier militante, haya sido presidente o no, si él no va por lo que acuerda el Consejo decide, tiene dos caminos: o te pasan al tribunal supremo, que es lo que sucedió, o te vas del partido si no concuerdas con lo que están haciendo. Porque el Consejo no es que haya sido 51-49, fue bastante amplia la mayoría para apoyar a Evelyn Matthei. Y por lo tanto, cuando uno tiene una postura divergente, la dice en el Consejo y después acata.

—¿Larraín debería ser expulsado o él tomar la decisión de renunciar?

—Eso no lo voy a definir porque está en el tribunal supremo, son ellos los que deben determinar. Muchas veces los militantes reclaman contra la directiva y pasan al tribunal supremo por una razón u otra. A mí me lo hicieron cuando fui presidente del partido y eso es natural, porque cuando un militante siente que no se está cumpliendo con ciertas cosas, tiene todo el derecho a reclamar a la máxima instancia del partido, que es el tribunal, y son ellos los que van a resolver si vale el reclamo o no.

Con respecto a lo que debe resolver el Tribunal Supremo no me voy a pronunciar, porque ellos tienen la facultad absoluta de tomar la decisión que sea de acuerdo a los estatutos del partido.

—La diputada Camila Flores decía que había inquietud entre los candidatos y que muchos estaban pensando en no hacer campaña por Evelyn Matthei. ¿Ve preocupación en los candidatos de RN?

—A mucha gente le gusta subirse al carro de la victoria. Pero yo quiero plantear algo del pasado: a Renovación Nacional en su historia siempre le ha costado mucho llevar candidatos. Siempre. Cuando teníamos candidatos propios siempre pasaba algo, y quiero recordar la figura de Sebastián Piñera por ejemplo. Por lo tanto, esto no es de ahora, ha sido siempre.

Yo pensaba que esta práctica ya se había terminado, porque esto es como sucede en las casas: los padres ponen las normas, las reglas y dan valores, y si los hijos no están en esa lógica, quiere decir que hay algo que está mal. En los partidos políticos es exactamente igual. Hay un estatuto, hay una directiva, hay un consejo general que dicta normas, y si los parlamentarios o personas o militantes o candidatos no se van a alinear con el partido, entonces quiere decir que están usando el partido para beneficio propio, pero que no les importa mucho lo que el partido diga.

Eso es delicado. Y a esa gente yo creo que más vale que no se queden en Renovación Nacional y dejen a los que estamos dispuestos a obedecer cualquiera sea la decisión que se tome por mayoría.

—¿Y qué debería pasar con esos candidatos que están viendo para el lado?

—El punto para mí es que si tú no estás alienado, como hoy que todavía no se inscriben las candidaturas, bájate y dale el paso a otro, así de simple. Si hay un candidato que no cree en la candidatura de Evelyn Matthei, que sea honesto, transparente, y le diga al presidente del partido: “Sabes que yo no voy a ir acá porque no estoy con la candidata, estoy con el otro lado”, y vaya por el cupo por otro lado, fuera del partido.

Eso hablaría muy bien de ellos, serían honestos y transparentes. Pero si se quedan callados ahora y después hacen lo contrario, quiere decir que han sido desleales con todas las personas que confiaron en ellos.

—¿Usted dice que hay candidatos que están esperando a la inscripción del Servel para luego descolgarse?

—Puede ser. A esas personas que están en el plano de lo que tú planteas (descolgarse en el futuro), yo les digo: tienen esta semana para irse, para no ser candidato, o cuadrarse con el partido y morir con las botas puestas hasta el final.

—¿Y no le asigna algún tipo de responsabilidad a los malos resultados en las encuestas?

—Yo creo que tiene que ver con lo que te dije: subirse al carro de la victoria. Hoy día nuestra candidata sube 5 puntos justamente en la Cadem. Pero uno mira Criteria, mira otras encuestas y la lectura es totalmente distinta. Hay mucha gente que cree a la Cadem y claro, muchos se desmoralizan, empiezan a mirar por otro lado, pero uno tiene que morir con las botas puestas.

Yo mismo estoy postulando, estoy en una región que todavía no está definida, pero no por eso voy a tirar la toalla y no voy a dejar trabajar y no voy a dejar de apoyar a la candidata. Para mí es la única candidata que tiene el partido, no hay otra. Y en segunda vuelta veremos qué nos toca. Ahí vamos a cuadrarnos como ya lo hemos hecho toda la vida. Pero para eso deben existir lealtades, porque hay regiones donde el trabajo lo hace Renovación Nacional o Chile Vamos y después se olvidan.

—¿Pero no ha faltado autocrítica de la candidata o el comando? Su desempeño influye directamente en los resultados de la lista parlamentaria.

—Yo creo que la autocrítica la han hecho. Hoy día han incorporado a dos personas distintas: una con mucho peso político, como es el senador Juan Antonio Coloma, y otra persona que viene del mundo empresarial, Juan Sutil, que ha participado en elecciones.

—¿No le hace ruido el nombre de Sutil? No viene de una tradición partidista.

—Él fue candidato para constituyente le fue muy bien y quedó afuera solo por la norma paridad. Entonces no es una persona ajena al mundo de la política como lo han hecho ver muchos, sino que es una persona que siempre ha estado en lo gremial, pero también ha estado participando en política con el partido específicamente. Por lo tanto, creo que ellos dos van a poner mesura, van a poner orden y van a poder armar una estructura distinta.

Denuncia por campaña sucia: “Una vez más y nos vamos a activar”

Prohens junto al senador Francisco Chahuán lideraron la fallida arremetida judicial que anunció Matthei a propósito de la “campaña sucia” que denunció hace unas semanas y que podría haber estado vinculada al Partido Republicano. Acá, el senador RN asegura que la posibilidad de ingresar el escrito no está del todo descartada.

—¿Por qué finalmente no prosperó la denuncia por manipulación de videos contra Evelyn Matthei y que apuntaba al Partido Republicano?

—Primero aclaremos las cosas: la denuncia no la hizo Renovación Nacional, la hizo una periodista que se llama Paulina de Allende-Salazar. Ella fue la que, a través de un video, demostró que estaban manipulando videos y entregando información incorrecta sobre la candidata Evelyn Matthei. Por lo tanto, no nos culpen a nosotros de una noticia que salió en la prensa.

—Pero ustedes iban a ingresar la denuncia.

—Lo que pasó con el comité de senadores fue que nos sentimos realmente molestos con la situación, porque la ciudadanía tiene que elegir con ideas y no con manipulación de información. Si finalmente las elecciones se van a transformar en que las redes sociales van a ser editadas de tal manera para ayudar o perjudicar a los candidatos, eso quiere decir que Chile va por un muy mal camino.

Eso es lo que nosotros no estábamos de acuerdo. Y uno de los que impulsó esto soy yo. Voy a ser súper claro: el que primero planteó en el partido, en la bancada, que esto teníamos que denunciarlo, fui yo. Porque creo que no se puede jugar con las personas, no se puede denostar a un ser humano de la forma tan burda como se ha hecho.

Pero nosotros nunca apuntamos al Partido Republicano, eso lo hizo la periodista que hizo el video. A nosotros nos daba lo mismo quién resultara responsable. Ese era el punto: que se investigara y se supiera contra quién.

—¿Entonces por qué no se concretó la denuncia?

—Si no lo hicimos fue a petición de la propia candidata, y nos dijo lo siguiente: “Una vez más y vamos”.

—¿La denuncia está hecha pero no presentada?

—La denuncia la tenemos hecha.

—¿O sea que la podrían presentar si vuelven a ver este tipo de situaciones?

—Si esto vuelve a ser reiterativo, yo no voy a preguntar ni al presidente del partido ni a nadie; la voy a hacer sí o sí. Yo la tengo, y si me tengo que inmolar o tengo que pagar costos políticos, no tengo ningún problema.

Pero creo que Chile tiene que retomar su camino, la cordura para poder elegir candidatos que tengan ideas y que le entreguen al país una certeza de que las cosas van a ir bien. Yo sé que el gobierno está cuestionado en ambos lados, pero nosotros no podemos caer en desprestigiar a la gente, en mentirles, en hacerla aparecer como enferma cuando no lo son, solo porque nos conviene alterar la información.

—¿Lo va a conversar con la candidata o si ve que la situación se vuelve reiterativa va a actuar?

—Es que hay dos cosas distintas. La candidata puede hacer una querella, nosotros solo podemos hacer denuncias. Son dos caminos distintos. Por lo tanto, yo lo conversé con ella, lo conversé con el senador Chahuán, lo conversé con la senadora Carmen Gloria Aravena: una vez más y nosotros nos vamos a activar.

—¿Por qué el resto de los senadores de RN no apoyaron esta iniciativa?

—Yo hablo de lo que asumo como responsabilidad propia. No voy a hablar sobre lo que no hacen otros, porque no me corresponde. Yo creo que cada cual tendrá sus explicaciones. A lo mejor pensaron que esto era perjudicial, no tengo idea.

Pero para mí, como concepto de vida, no solamente en la vida política sino en la vida social, yo no puedo andar engañando a la gente. No puedo estar mintiendo a la gente cuando estoy entregando información que no es correcta. Eso es un engaño. Si eso es lo que queremos aceptar para el futuro del país, entonces estamos perdidos.

—¿Faltó apoyo de Chile Vamos en esta pasada a la candidata?

—No sé lo que pensaron los partidos, no sé lo que han hecho los partidos que integran la directiva en esta situación. Yo solamente soy el jefe de comité y como tal también soy un ser humano que siente y piensa, y a los amigos los cuida.

O sea, si los partidos buscamos a la candidata para que fuera la representante nuestra, entonces no podemos ser tibios. Uno tiene que defenderla.

Negociación con Republicanos: “Si el costo que debemos pagar para salvar a Chile es ese, se tomará”

A pesar de ser proclamado por RN para la reelección, no es seguro que Prohens esté en la papeleta. ¿El motivo? El Partido Republicano puso como condición a Chile Vamos omitirse en Atacama —región por la que Prohens es senador— para llevar a Sofía Cid. Acá el senador asegura estar dispuesto a acatar la decisión de su partido, pese a que le pueda impedir repostularse a la Cámara Alta.

—¿Cuál es su postura sobre la negociación con Republicanos por la circunscripción de Atacama?

—Esto está en manos de la mesa. Si el costo que debemos pagar para poder salvar a Chile es ese, se tomará.

Pero también hay una historia detrás. Esto no es llegar y pedir, y esto es un mensaje para el señor Arturo Squella: la historia de Atacama es que desde que hay elecciones competitivas, Renovación Nacional siempre ha ganado en las urnas. Nunca le han puesto el cargo a dedo. Desde el senador Ignacio Pérez Walker, pasando posteriormente por el senador Baldo Prokurica, y hoy día yo. Por lo tanto, eso también tiene un peso específico que hay que analizar.

Dos, soy el único senador de Renovación Nacional que va a la reelección de las cuatro regiones. Por lo tanto, eso también tiene un peso específico.

Yo espero que cuando se pongan a negociar, tengan todas las cartas arriba de la mesa.

—¿Ya conversó con Rodrigo Galilea el tema?

El presidente del partido, y la secretaria general (Andrea Balladares) saben mi posición. Ellos tomarán la decisión. Yo no los molesto, no les pregunto nada. Sigo trabajando todos los días, sigo recorriendo la región como pocos. Estoy en lugares donde muchos no llegan, porque me lo dicen los dirigentes. Por lo tanto estoy tranquilo. Cualquiera sea la decisión, voy a estar tranquilo.

—¿Está dispuesto a dejar el cupo para que se dé el pacto de omisión?

—Que yo esté o no dispuesto es una cosa, pero lo va a definir el partido. Son dos cosas distintas.

—¿Qué le parece que la candidata de los republicanos para Atacama sea Sofía Cid que fue elegida por RN y después se fue al Partido Republicano?

—Sobre ese tema yo no he emitido opinión, por eso te digo que el que resuelve es el presidente. Ellos verán cómo van a resolver el tema, pero lo que hace cada parlamentario a lo largo del país, los votantes lo tomarán en cuenta y la directiva del partido verá hasta dónde defiende o entrega.