Gustavo Gatica ratifica candidatura independiente a diputado en cupo del PC

El psicólogo integrará la lista oficialista al Parlamento, pero está vez como carta del PC, tras el portazo del Frente Amplio.

Gustavo Gatica, psicólogo que perdió la visión en medio de las protestas tras el 18-O, ratificó su candidatura a diputado por el distrito 8 como independiente, con cupo del Partido Comunista, luego del portazo del Frente Amplio.

De este modo, Gatica buscará llegar a la Cámara de Diputados como representante de las comunas de Pudahuel, Quilicura, Maipú, Cerrillos, Colina, Estación Central, Lampa y Tiltil. El mismo distrito electoral por el que ahora va con el respaldo del PC.

El ahora candidato con cupo comunista informó el anuncio en un acto en Maipú, declarando que “hace un tiempo atrás me subí a un taxi y el chofer me comentó que su hija me admiraba y que decía que debía estar en el Congreso. Al otro día desperté y seguía pensando en el tema. Comencé a hablarlo con mi círculo cercano y tomé la decisión”.

“Hace 27 años que nací y crecí en este distrito. Vivo en Colina, trabajo en Estación Central y conozco los problemas que nos afectan. Por ejemplo, Colina con su crisis hídrica; Tiltil, como los vecinos dicen, convertida en una zona de sacrificio; Lampa y su crisis habitacional, Quilicura y los problemas respecto a las construcciones, Maipú y la falta de conectividad; el descontrol demográfico en Estación Central y Cerrillos y Pudahuel con sus altas tasas de contaminación”, recordó Gustavo Gatica.

En esta línea, Gatica aseveró que “no podemos resignarnos a que nuestras comunas sigan esperando. Cada uno de estos problemas tiene solución, pero requiere algo que es difícil de encontrar hoy: decisión política y amor por la gente”.

El candidato a diputado acusó que “tenemos a una ultraderecha dispuesta a gobernar por decreto, con rabia, que amenaza con retroceder en nuestros derechos sociales que tanto nos ha costado ganar. Yo estoy aquí y me pongo a disposición de la lista, porque lo que hoy nos convoca es la unidad de las fuerzas progresistas para acompañar la candidatura de Jeannette Jara y proteger la democracia”.