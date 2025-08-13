Las fechas de la gira de campaña de Jeannette Jara por Chile

Jeannette Jara, candidata presidencial de Unidad por Chile, dio a conocer la nueva etapa de su campaña presidencial, que considera el inicio de una gira nacional por diferentes ciudades del país.
El periplo comenzará el próximo 19 de agosto en Valparaíso y luego la abanderada oficialista se dirigirá al norte del país:
- 20 de agosto: Calama
- 21 de agosto: Antofagasta y Mejillones
- 22 de agosto: Iquique y Alto Hospicio
- 23 de agosto: Arica
- 26 de agosto: Punta Arenas
- 27 de agosto: Rancagua y Chimbarongo
- 28 de agosto: Curicó y San Carlos
- 29 de agosto: Chillán y Concepción
- 01 de septiembre: Coyhaique
- 02 de septiembre: Puerto Mont y Osorno
- 03 de septiembre: Chiloé
- 05 de septiembre: Copiapó y Vallenar
- 08 de septiembre: Valdivia
- 09 de septiembre: Temuco
- 11 de septiembre: La Serena y Ovalle
- 12 de septiembre: Illapel y La Ligua
La gira nacional de campaña de Jeannette Jara finalizará el 14 de septiembre en Santiago, postura que fue explicada por la propia candidata, que declaró que “los foros son sumamente importantes, pero aquí hay una dificultad concreta, que si nosotros seguimos de foro en foro, la gente que está en las regiones, o en las poblaciones, o en las comunas, no va a poder conocer nuestras propuestas”.