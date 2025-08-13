VIDEO – El rol que asumirá Matías Toledo en el comando de Jeannette Jara

La candidata oficialista estuvo en la casa del alcalde de Puente Alto para darle la bienvenida a su equipo.

A través de redes sociales, la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara (PC), confirmó que el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, será parte de su comando durante la campaña presidencial.

La ex ministra publicó en Instagram un video en el que dio cuenta de la visita que hizo a la casa del jefe comunal, donde compartió también con su familia, con quienes disfrutó de una tradicional once con completos.

Ahí, ella le da “la bienvenida al comando. Va a ser muy bueno tu aporte y el de la gente de Puente Alto y también de tu familia. Vamos a organizar buenas cosas para Chile”.

Con respecto a cuál será el rol que cumplirá Matías Toledo, Jeannette Jara destacó que “su aporte —y el de Puente Alto— será clave para seguir trabajando desde el territorio, en la calle, junto a voluntarios y voluntarias, buscando soluciones para Chile”, consignó en la publicación.

Por su parte, el alcalde indicó, según se puede ver en las imágenes, que “vamos a estar trabajando desde el territorio con los voluntarios y voluntarias, que es lo que nos gusta a nosotros, trabajar en la calle. Así que estamos dispuestos a trabajar en Puente Alto, por Chile y por tu candidatura”.