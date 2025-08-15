Diputado Calisto anuncia candidatura independiente y allana camino para acuerdo entre Demócratas y Chile Vamos

Para concretar su candidatura independiente al Senado por Aysén, Calisto solo necesita 203 firmas y apuntó que “jamás voy a anteponer mi interés particular por sobre el interés colectivo y no es mi intención, y nunca lo ha sido, afectar las negociaciones del Partido Demócratas con Chile Vamos”.

La situación judicial del diputado Miguel Ángel Calisto (IND-DEM) era la principal piedra de tope para alcanzar un acuerdo parlamentario entre Demócratas y Chile Vamos, por lo que el legislador tomó una decisión para allanar el camino a una alianza.

Esto, ya que el desaforado parlamentario, quien está imputado por fraude al fisco, anunció su candidatura independiente al Senado, aunque aprovechó la oportunidad para lanzar duros dardos a la coalición opositora.

“Yo creo que Chile Vamos está perdiendo una oportunidad de crecer hacia el centro, de crecer hacia nuevos electores a través de la plataforma del Partido Demócratas. Desde el primer momento, no han entendido el rol que juega el Partido Demócratas en esta estructura”, declaró el diputado Calisto.

En esta línea, acusó que “para ellos es más cómodo mirar hacia la extrema derecha y no hacia un electorado más moderado o más de centro”.

El legislador centró sus palabras en la postura de la UDI, quien no quiso que se sumara a la lista parlamentaria como candidato independiente al Senado por Aysén al enfrentar una serie de acusaciones de fraude al fisco.

Frente a esto, Miguel Ángel Calisto anunció que “vamos a presentar nuestra candidatura al Senado como independiente por la Región de Aysén”.

“De esa manera, nuestra única lealtad y nuestra única dependencia, sin duda, va a ser de parte de la gente de Aysén, de la gente que me conoce, y así no vamos a tener que depender de las cúpulas políticas de Santiago”, agregó.

Para concretar su candidatura independiente al Senado por Aysén, Calisto solo necesita 203 firmas y apuntó que “jamás voy a anteponer mi interés particular por sobre el interés colectivo y no es mi intención, y nunca lo ha sido, afectar las negociaciones del Partido Demócratas con Chile Vamos”.

Junto con ello, destacó el apoyo recibido por Demócratas, aseverando que “la señal que emiten es muy importante no solamente para mí, sino que también para el mundo político, respecto a la importancia de la lealtad, respecto a la importancia de la comunidad y de valores que lamentablemente hoy día en la política se han perdido”.