Lo que hay tras la disputa de última hora entre la UDI y Demócratas por cupo de Calisto

El lunes de esta semana el presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, aseguró que “posiblemente” esa jornada se sellaría el pacto. Han pasado cuatro días desde dicha afirmación y hoy el pacto peligra a raíz de una dura disputa entre la UDI y Demócratas por el cupo que buscan asegurar estos últimos para que Miguel Ángel Calisto compita por un escaño en la Cámara Alta.

Fuentes de Chile Vamos señalan que las declaraciones de Galilea no fueron al azar. Efectivamente, dicen las misma voces, el acuerdo estaba en tierra derecha ya que RN y Evópoli no pusieron condiciones más allá de un “téngase presente” respecto a la situación judicial del diputado que hoy está en proceso de ser desaforado por un eventual delito de fraude al fisco.

Sin embargo, la intempestiva arremetida pública de la UDI enredó al panorama al punto de poner en peligro el acuerdo.

Dirigentes del gremialismo desde la semana pasada resentían la incorporación de Calisto en la lista. Más aún que Demócratas condicionara el apoyo a Evelyn Matthei a que se sellara el pacto parlamentario y, por ende, a que se entregase el cupo al diputado que busca ascender al Senado.

Pero con el transcurso de la semana la UDI se convenció de dar un paso más allá y cuestionó la idoneidad del diputado Calisto para asumir el desafío electoral a través de los medios.

“Miguel Ángel Calisto es un diputado al que le tengo afecto, una persona que encuentro valiosa, y yo no voy hacer la pega de los tribunales de juzgar”, dijo Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, en conversación con T13, pero a renglón seguido advirtió: “Me parece una mala señal que llevemos como candidatos a personas que puedan estar cuestionadas por situaciones graves”

“Por qué digo grave, porque pueden haber cuestionamientos a personas como por ejemplo a una diputada de RN (María Luisa Cordero) que estuvo desaforada por injurias, pero eso va acompañado de una multa. Y cuando hay delitos más graves que tienen pena de cárcel y hay una petición de desafuero, la situación es distinta”, acotó Ramírez.

El “grave” empleado por Ramírez resonó en Demócratas. Porque si bien esa es la excusa para llevar a la papeleta a Sergio Bobadilla (UDI) que está en un proceso de desafuero por injurias, hay otro diputado de Chile Vamos que está en una situación tan o más compleja que la de Calisto, dicen en el partido liderado por Ximena Rincón.

Se trata de Jorge Durán, diputado del Distrito 9 que buscará la reelección en un cupo por RN y que fue denunciado por el delito de abuso sexual por su ex pareja. Incluso, Durán enfrenta un proceso de suspensión de militancia en RN a raíz de la denuncia en su contra.

Por otro lado, en Demócratas atribuyen que la arremetida de la UDI se debe a querer ganar la senatorial por “escritorio”.

El gremialismo ya tiene listo a Pablo Terrazas como candidato al Senado por Aysén para suceder a David Sandoval que no irá a la reelección.

En Demócratas dicen que Terrazas no tiene posibilidad de obtener más votos que Miguel Ángel Calisto, y en toda la coalición reconocen que no hay posibilidades de doblar al oficialismo para obtener los dos cupos que otorga la circunscripción.

Asimismo, el cálculo en la UDI es que esta es una de las pocas regiones en que se puede obtener un escaño puesto que el pacto por omisión que se negocia con el Partido Republicano avanza en la dirección de que Chile Vamos se omitirá en el norte y el pacto Derecha Unida —que incluye al PNL y PSC— lo haga en la zona sur.

Por contraparte, en la UDI aseguran que Demócratas quiere insistir en el cupo para quedarse con él en la eventualidad que Calisto sea condenado. Si ese fuese el caso, sería el partido de Rincón el que debe nombrar el reemplazo, tal como sucedió en el caso de la destitución de Isabel Allende.

Demócratas al todo o nada

Así las cosas, en Demócratas decidió dar un férreo respaldo a Calisto. Y la posición del partido es clara: se le da el cupo o no hay acuerdo.

A través de un comunicado que fue leído por Ximena Rincón, el partido rompió el silencio que hasta el momento había tenido sobre el tema.

“Respecto del diputado Calisto, estamos defendiendo la presunción de inocencia, su derecho a defensa, y que, en su carácter de autoridad electa, sea únicamente la ciudadanía de la Región de Aysén, que le ha dado la más alta mayoría, la que decida si mantiene su confianza en él”, comenzó señalando la presidenta del partido.

Y añadió: “Es un derecho inalienable del diputado Calisto recibir el veredicto de la justicia, luego de un debido proceso, y el veredicto de la ciudadanía en la elección de noviembre”.

En esa línea, Rincón hizo referencia a un posible desenlace negativo para Calisto apuntando a que si es “declarado culpable por los tribunales, perderá el cargo”. Pero precisó: “Si finalmente es declarado inocente, como confiamos ocurrirá, muchos deberán pedirle disculpas”.

Además, Rincón aprovechó de enviar un mensaje a los partido de Chile Vamos: “Ellos fijaron como estándar el principio de presunción de inocencia, pues llevaron como candidato a alcalde por Linares a una persona que estaba formalizada por fraude al fisco y con arresto domiciliario, situación muy lejana a la que hoy vive el diputado Calisto”.

“Hoy, más allá de cualquier presión local o coyuntura electoral, confiamos que la Corte Suprema, que aún debe pronunciarse en la apelación sobre el posible desafuero del diputado Calisto, no permitirá ser instrumentalizada con fines políticos”, sentenció.