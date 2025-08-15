Harold Mayne-Nicholls consigue las firmas para inscribir su candidatura presidencial: “Simplemente, gracias Chile”

El ex timonel de la ANFP alcanzó las 35.361 firmas mínimas exigidas por el Servel.

Harold Mayne-Nicholls anunció a través de sus redes sociales que consiguió el número de firmas mínimas necesarias para poder inscribir de manera oficial su candidatura presidencial.

“Simplemente, gracias Chile“, comenzó el escrito en el que agradecía el logro. A tres días del vencimiento del plazo, este lunes 18 de agosto, el ex presidente de la ANFP había realizado llamados en las últimas jornadas través de sus plataformas para alcanzar el logro que hoy celebra.

“Desde el 1 de abril comenzamos este recorrido y hoy, gracias a ustedes y al equipo, hemos logrado la meta: reunir las 35.361 firmas mínimas exigidas por el Servel“, continuó Mayne-Nicholls.

Posteriormente, se refirió a las advertencias que, según sus palabras, le habían hecho previamente: “Nos dijeron que la política era un club cerrado y que no teníamos cabida en ella. Hoy, como un ciudadano más, damos este paso para estar en la papeleta y representar a un gran grupo de moderados que queremos una mejor política. Una política que ponga a las personas en el centro“.

Asimismo, aseguró que la “hazaña no es mía, es de todos” y que se siente “profundamente honrado de recibir esta confianza“. En ese sentido, manteniendo su moderado estilo, indicó que no hará “promesas que no dependan de mí, pero sí puedo comprometerme a: acuerdos, diálogo, mesura, cordura, templanza y probidad“.

Mane Nicholls, periodista de profesión y de 64 años, cuenta en su haber con un mandato en la ANFP entre 2007-2011, además de tener varios cargos en la FIFA entre 1993 y 2012. Fue director también de la Corporación Santiago 2023, siendo actor clave para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos celebrados en Chile.

En 2019 fue vicepresidente de Blanco y Negro bajo el bloque de Aníbal Mosa, donde su último trabajo fue el proyecto de remodelación del Estadio Monumental.

“Esto recién empieza“, puntualizó el ahora candidato presidencial, reiterando sus gratitudes en quienes firmaron para cumplir la medida. “Juntos vamos devolverle el alma a Chile“.