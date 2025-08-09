Panel Ciudadano UDD: Kast se mantiene a la cabeza por segunda semana consecutiva

La última edición de la encuesta semanal Panel Ciudadano UDD, José Antonio Kast, candidato del Partido Republicano, continúa encabezando la carrera presidencial por segunda semana consecutiva.

Lo siguen Jeannette Jara, representante del pacto Unidad por Chile, y Evelyn Matthei, candidata de Chile Vamos.

En este contexto, Kast alcanza un 28% de respaldo, lo que representa una baja de un punto en comparación con la semana anterior. Jara también experimenta una leve caída, situándose en 26%. Por su parte, Matthei sube un punto y logra un 15% de las preferencias.

Franco Parisi se posiciona en el cuarto lugar con un 8% de apoyo, lo que representa un aumento de un punto porcentual. Le sigue Johannes Kaiser en el quinto puesto con un 7%, tras caer un punto respecto a la medición anterior. En la sexta posición aparece Harold Mayne-Nicholls, quien sube un punto y alcanza un 2%. En el último lugar se encuentran Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Artés, ambos con un 1%, sin cambios en sus cifras.

Además, un 6% de los encuestados declaró que no sabe por quién votar o se inclina por otro candidato, mientras que un 5% indicó que anularía su voto o se abstendría de participar.

El sondeo se llevó a cabo entre el 7 y el 8 de agosto bajo el formato de lista cerrada, consultando a los encuestados por su preferencia entre ocho postulantes.

Escenario de segunda vuelta

De acuerdo con los resultados del Panel Ciudadano UDD, Jeannette Jara no lograría imponerse en un eventual balotaje, ya sea frente a José Antonio Kast o Evelyn Matthei.

En un enfrentamiento con el candidato del Partido Republicano, Jara obtendría un 32% de respaldo, mientras que Kast alcanzaría el 50%. El 18% restante se manifiesta indeciso, o bien señala que anularía su voto o no participaría en la elección.

Si el escenario enfrentara a Jara con la representante de Chile Vamos, los resultados serían similares para la oficialista, quien nuevamente marca un 32%. Sin embargo, Matthei obtendría un 44%, y el 24% de los encuestados declara que no sabe, no votaría o anularía su sufragio.