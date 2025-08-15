Matthei y Kast fustigan al Gobierno por fuga de reos de cárcel de Valparaíso y La Moneda reconoce “fallas” en control penal

Desde el Ejecutivo reconocieron fallas en vigilancia de los internos del penal, mientras Gendarmería ya tomó medidas contra los responsables del recinto.

La fuga de tres reos de alta peligrosidad desde la cárcel de Valparaíso generó inmediata reacción en los candidatos presidenciales José Antonio Kast y Evelyn Matthei, quienes dedicaron duras palabras a la gestión de La Moneda en materia penitenciaria.

El abanderado de Republicanos sostuvo que “tenemos un Gobierno incompetente y mediocre, que no es capaz de garantizar la seguridad en las calles para proteger a los chilenos ni evitar que los criminales cumplan sus condenas en las cárceles”.

Por su parte, Matthei planteó que “tres presos peligrosos se escapan. Otros son liberados por error. Es hora de que el Gobierno reconozca que no tiene el control de las cárceles”.

“Nosotros, vamos a recuperar el control, construir más prisiones y aislar a los líderes del crimen organizado. Así empezaremos a darle más seguridad a los chilenos”, agregó en redes sociales.

La Moneda reconoce deficiencias en cárcel de Valparaíso

Ante este episodio, el subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, reconoció que existieron deficiencias en la vigilancia y segmentación de los reos de alta peligrosidad en la cárcel de Valparaíso, que terminó con la fuga de los homicidas del carabinero David Florido y la fotógrafa Albertina Martínez, entre otros.

“Aquí hay una serie de eslabones previos que tienen que haber fallado para que se produjese en definitiva esta fuga. Por ejemplo, respecto del tema de la segmentación y del lugar donde estaban estos tres reos en la celda. También respecto de la determinación y la revisión que tiene que ser constante en cuanto a este quiebre que han hecho de los barrotes. Yo estuve en la celda. Es algo que no es inmediato y por lo tanto también requiere de que haya fallado algún tipo de operativo respecto de la revisión”, precisó Muñoz.

En esta línea, el subsecretario puntualizó que “tenemos que ver entonces aquí que hay fallas respecto a la segmentación, fallas respecto del control de elementos, fallas también respecto de la vigilancia. Aquí lo que se va a hacer es ejercer de inmediato esa responsabilidad (…) Por otro lado, aquí nos vamos a hacer complacientes”.

En tanto, Gendarmería anunció la remoción de sus funciones del coronel a cargo de la cárcel de Valparaíso, del jefe de operaciones del penal y el encargado del módulo de los reos de alta peligrosidad.