Uno está condenado por crimen de carabinero: quiénes son los tres reos fugados de cárcel de Valparaíso

La institución carcelaria precisó que los involucrados recibieron ayuda del exterior para concretar su huida.

Gendarmería informó de la fuga de tres reos de la cárcel de Valparaíso, donde uno de ellos está condenado por el crimen de un carabinero en 2022 en la comuna de Pedro Aguirre Cerda.

La institución precisó en una declaración pública que “durante la madrugada del día de hoy, tres privados de libertad se dieron a la fuga desde el Complejo Penitenciario de Valparaíso con ayuda desde el exterior”.

“El escape se concretó mientras la población penal se encontraba en horario de encierro en sus respectivos módulos, ocasión en la cual el personal apostado en un puesto de vigilancia, alerta que internos estarían ejecutando una fuga, constituyéndose personal de servicio de manera inmediata en el lugar, momento en el que se percatan de la presencia de un cable de acero, mediante el cual concretaron su huida”, precisó Gendarmería.

Luego que se concretara la fuga de los internos, “inmediatamente se activaron todos los protocolos establecidos para este tipo de situaciones, procediendo a realizar el censo a la población penal”.

Junto con ello, dio la identidad de los reos involucrados en la fuga de la cárcel de Valparaíso, donde destaca Juan Israel González Quezada, condenado a cadena perpetua calificada por el asesinato del suboficial mayor David Florido, hecho acaecido el 10 de junio de 2022 en Pedro Aguirre Cerda.

El segundo fugado es Jairo Adonis González Miranda, condenado a pena perpetua por robo con homicidio, y Claudio Alexander Fornes Vicuña, imputado por robo con homicidio y condenado por tráfico de drogas.