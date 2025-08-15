Se despejan las dudas: Chile Vamos y Demócratas alcanzan acuerdo parlamentario

Este acuerdo se concretó este viernes, en un encuentro en que participaron los presidentes de Chile Vamos, además del ⁠secretario general de Demócratas, Carlos Maldonado.

Por fin salió humo blanco en la negociación parlamentaria entre Chile Vamos y Demócratas, tras anunciar en una declaración pública que compartirán lista en las elecciones de noviembre próximo.

“En un paso trascendental de unidad y gobernabilidad para Chile, la coalición ChileVamos -Evópoli, UDI, RN- y el partido Demócratas han alcanzado un acuerdo de pacto parlamentario”, puntualizaron las colectividades.

“Es un gran paso que cuatro partidos que estuvieron por el abrumador triunfo del Rechazo en el año 2022, hoy vuelvan a unir sus caminos y sus voluntades por el bien de Chile”, precisaron, junto con ratificar que formalizarán este acuerdo parlamentario este sábado en las oficinas del Servicio Electoral.

Esta alianza se concretó luego que la principal piedra de tope para Chile Vamos, la candidatura senatorial de Miguel Ángel Calisto por Aysén, se resolviera con el anuncio del desaforado parlamentario de postular como independiente.

“Jamás voy a anteponer mi interés particular por sobre el interés colectivo y no es mi intención, y nunca lo ha sido, afectar las negociaciones del Partido Demócratas con Chile Vamos”, declaró Calisto.

Este acuerdo se concretó este viernes, en un encuentro en que participaron los presidentes de Chile Vamos, además del ⁠secretario general de Demócratas, Carlos Maldonado.