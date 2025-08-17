Encuesta Criteria: Kast y Matthei se impondrían a Jeannette Jara en eventual segunda vuelta

A pesar de que la ex ministra Jara lidera las preferencias en una primera vuelta, el escenario cambia en el balotaje.

La Encuesta Criteria mostró que Jeannette Jara, a pesar de liderar las opciones en primera vuelta, caería en un eventual balotaje ante cualquiera de los representantes de oposición: José Antonio Kast y Evelyn Matthei.

El sondeo precisó que la candidata de Unidad por Chile y el líder de Republicanos empatan en el primer lugar con un 29% ante la pregunta ¿Quién te gustaría que fuera el próximo presidente de Chile después de Gabriel Boric?.

Por su parte, en primera vuelta presidencial con lista cerrada, Jeannette Jara suma el 31% de las adhesiones, seguido de José Antonio Kast con 29%, logrando un alza de cuatro puntos respecto de la medición anterior.

Más atrás se ubican Evelyn Matthei con 15% y Johannes Kaiser con 7%, mientras que Franco Parisi se desploma cuatro puntos y queda con 6%. Por su parte, el 10% dice no saber.

Escenario cambia en segunda vuelta

Sin embargo, en una eventual segunda vuelta los escenarios cambian dramáticamente, donde Jeannette Jara sería derrotada por José Antonio Kast y Evelyn Matthei.

En caso de que la ex ministra del Trabajo se enfrente al líder de Republicanos, sumaría el 35% de los votos, versus el 47% de Kast, con un 18% de votos nulos o blancos.

Por su parte, al verse las caras con Matthei en el balotaje, Jara tendría el 33% de los sufragios, contra el 42% de la ex alcaldesa de Providencia y un 25% de nulos o blancos.