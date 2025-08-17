Karol Cariola: Jara “tiene autonomía para desarrollar su liderazgo” en el programa de Gobierno

Para Cariola, el rol articulador de Jeannette Jara en torno a su candidatura es primordial, ya que planteó que es “capaz de cruzar la calle, recoger opiniones de otros, llegar a acuerdos y construir consensos”.

La diputada Karol Cariola (PC) tuvo palabras para el programa de Gobierno que está desarrollando Jeannette Jara, abanderada de Unidos por Chile y quien este lunes inscribirá su candidatura presidencial, destacando su autonomía.

La parlamentaria, quien estuvo en Mesa Central de T13, dejó en claro que el Partido Comunista, del cual Jara es militante, “va a influir lo mismo que los otros partidos en el programa”.

En esta línea, Karol Cariola recalcó que “nuestra candidata tiene autonomía para poder desarrollar su liderazgo. Le dimos toda nuestra confianza, ella es quien tiene la última palabra en la determinación del programa de gobierno que está en construcción con todas las fuerzas que se han ido sumando”.

La legisladora aseveró que el PC está consciente del trabajo conjunto que deben realizar con las otras colectividades de Unidad por Chile, apuntando que “estamos en un proceso de coalición y de encuentro común con distintos actores. La construcción del programa debe ser lo más amplia posible, y lo que debe poner en el centro es a Chile”.

Para Cariola, el rol articulador de Jeannette Jara en torno a su candidatura es primordial, ya que planteó que es “capaz de cruzar la calle, recoger opiniones de otros, llegar a acuerdos y construir consensos”.

“Lo hizo siendo ministra del Trabajo, por eso logró las 40 Horas, logró sacar adelante la reforma de pensiones, entonces el programa en eso no va a tener mayores dificultades en su concreción”, sentenció.