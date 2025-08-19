Golpe a Demócratas: Calisto aceptó competir en la lista oficialista del FREVS como senador por Aysén

Calisto, integrante de la bancada de Demócratas, competirá en un cupo por la lista oficialista alternativa.

Tres semanas trabó la negociación parlamentaria entre Chile Vamos y Demócratas la situación de Miguel Ángel Calisto, diputado y aspirante a senador por su región de Aysén.

El legislador, que atraviesa un proceso de desafuero tras una querella del CDE por fraude al fisco, buscó infructuosamente que Demócratas —partido que lo albergó en su bancada— lo inscribiera como candidato a senador. Sin embargo, la oposición de la UDI terminó por sepultar la intención del partido liderado por Ximena Rincón.

Fue el mismo Calisto quien, para liberar la negociación, notificó a la directiva de Demócratas que iba a competir como independiente, opción que estaba a la mano ya que no era militante del partido.

No obstante, en un giro de último momento, Calisto decidió integrar la lista alternativa del oficialismo, integrada por la Federación Regionalista Verde y Social, Acción Humanista, y el movimiento Transformar Chile.

Así las cosas, pese a ser un abierto opositor al gobierno de Gabriel Boric e integrar la bancada y participar en un partido que proclamó a Evelyn Matthei, Calisto ahora será candidato por la alianza oficialista.

FREVS explica candidatura de Calisto

Sobre su calidad de opositor a la administración de Gabriel Boric, la presidenta del FREVS, Flavia Torrealba, comentó que Calisto “ha sido opositor tanto como varios de los diputados y diputadas que están en algunos partidos que están en algunos de los pactos que tiene la candidatura que apoya a Jeannette Jara”.

Abordando la situación judicial de Calisto, Torrealba sostuvo en diálogo con radio Cooperativa que “una de las cosas que nosotros defendemos con mucha intensidad es la presunción de inocencia”.

Y añadió: “Nosotros averiguamos cuál era su situación, él fue muy transparente en mostrarnos el estado de la situación de su causa, se discutió si era pertinente o no desaforar una persona para poder investigarla, y a pesar de que la Corte de Aysén dice que no hay delito, que no hay rastro de aquello, tiene derecho a que se le abra causa a los parlamentarios protegidos por el fuero, porque hay una discusión teórica de estas cortes”.

Calisto, pese a su situación judicial, era una de las cartas más buscadas para competir en Aysén, puesto que en la elección de diputados de 2021 obtuvo la primera mayoría en su distrito que, a la vez, es regional.