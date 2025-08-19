Las dos regiones donde se aplicará el pacto por omisión que logró la oposición

Según señalaron, esto es con el “claro objetivo de dejar fuera a la izquierda”.

En el límite del plazo para las inscripciones ante el Servel, la oposición confirmó que logró un pacto por omisión en dos regiones.

Es tanto en Aysén como en Arica que los pactos Cambio por Chile (Partido Republicano, Partido Social Cristiano y Partido Nacional Libertario) y Chile Grande y Unido (Chile Vamos-Demócratas) llegaron a este acuerdo. Esto, señalaron en un comunicado, con el “claro objetivo de dejar fuera a la izquierda”.

En el detalle, mientras los primeros no presentarán candidatura senatorial en Arica, la segunda no lo hará en Aysén. “Con este gesto concreto, ambos sectores demuestran que cuando hay voluntad y generosidad política, es posible construir acuerdos reales en favor del país”, afirmaron.

Hans Marowski, vicepresidente del Partido Nacional Libertario, y quien sostuvo las negociaciones señaló que “el pacto Cambio por Chile se demuestra con hechos: logramos un acuerdo en dos circunscripciones senatoriales. Como Partido Nacional Libertario estuvimos disponibles para avanzar todavía más en estos entendimientos. Un ejemplo claro es que en Atacama y Tarapacá decidimos no llevar candidatos, justamente para facilitar la unidad”.

Con este pacto por omisión en la oposición, el Partido Nacional Libertario llevará siete candidatos al Senado y 62 a la Cámara de Diputados en todo Chile.

“Nuestro compromiso es claro: avanzar hacia un Chile más libre, más seguro y que retome el rumbo del desarrollo, apoyado en instituciones que funcionen. En este camino, seguiremos disponibles para construir en función del bienestar de la nación y de los chilenos”, cerraron.