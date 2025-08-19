Desde Pablo Herrera al Pollo Valdivia: los famosos que buscarán llegar al Congreso en las Parlamentarias 2025

Tanto el oficialismo como la oposición apuestan por diversas figuras de la televisión, música y del espectáculo.

Cada vez queda menos para las Elecciones Parlamentarias 2025, las cuales se llevarán a cabo el próximo 16 de noviembre, donde varios famosos buscarán pasar del espectáculo a la política, representando tanto al oficialismo como a la oposición.

En el bloque Chile Grande y Unido (Chile Vamos y Demócratas), destacan varios nombres. En Evópoli aparecen la ex modelo Marlén Olivarí (distrito 7), el entrenador de fútbol Jorge Peineta Garcés (distrito 7), la ex conductora de TV Carolina Julio (distrito 6), el panelista de TV Felipe Vidal (distrito 9) y la abogada (y jueza del extinto programa Veredicto) Macarena Venegas (distrito 13).

Por su parte, en Renovación Nacional (RN) lleva al cantautor Pablo Herrera (distrito 14) y Aldo Duque (distrito 9).

En Demócratas, en tanto, aparecen figuras como el ex modelo Patricio Laguna (distrito 15), el ex chico reality Gonzalo Egas (distrito 8) y el actor Juan Pablo Sáez (distrito 10).

Entre los candidatos del pacto Cambio Por Chile (Republicanos, PSC y PNL), están el hijo del ex futbolista Eduardo Bonvallet, Jean Pierre Bonvallet, que competirá por el distrito 10, al igual que el ex Felices y Forrados, Gino Lorenzini.

Elecciones Parlamentarias 2025: los famosos que buscan un escaño en el Congreso

Por otro lado, en la lista del bloque Unidad por Chile y la Democracia Cristiana (DC) apuestan por rostros de la televisión chilena.

El Partido Socialista (PS) inscribió a la actriz Li Fridman en el distrito 12. El conductor de TV Juan Carlos Pollo Valdivia está en el distrito 8 como independiente en cupo DC, en reemplazo de Alberto Undurraga.

En la lista del FRVS, Acción Humanista y el Partido Liberal también destacan otros nombres del espectáculo: el actor y protagonista de la película Machuca, Ariel Mateluna, competirá en el distrito 9 por AH, mientras que el actor Felipe Ríos hará lo propio en el distrito 7 representando al Partido Liberal.