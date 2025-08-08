Chile Vamos reclama contra Republicanos: “Si llegamos a perder el Congreso va a ser por falta de unidad”

Ya desechada la idea de una lista unitaria, Chile Vamos y Cambio por Chile continuarán las negociaciones parlamentarias, pero esta vez para generar pactos por omisión.

Desde Chile Vamos cuestionaron la postura tomada por el ala más extrema de la oposición, representada por Republicanos, el Partido Social Cristiano y el Partido Nacional Libertario, de inscribir su propia lista parlamentaria.

Esto, luego que los máximos líderes de estas colectividades, donde destacó Arturo Squella por Republicanos, Johannes Kaiser (PNL) y Sara Concha (PSC), llegaran hasta el Servel para oficializar su pacto Cambio por Chile, con lo cual echan por tierra la posibilidad de una lista única con el resto de la derecha.

Esta situación fue cuestionada por Guillermo Ramírez, timonel de la UDI, quien expresó que “las palabras aguantan cualquier cosa, lo relevante son los hechos. El Partido Republicano ha pedido unidad y hoy inscriben su lista parlamentaria, sin haber tenido la intención de conversar para haber tenido una lista unitaria”.

Ramírez mostró una visión pesimista de lo que sucederá a fines de año, asegurando que “lamentablemente si llegamos a perder el Congreso, aunque tengamos más votos las oposiciones, esto va a ser culpa de la falta de unidad”.

En esta línea, Andrea Balladares, secretaria general de RN, declaró a Emol que “esperamos tener muy buenas noticias en estos días respecto a un posible pacto con el Partido Demócratas. Y además lograr todas las coordinaciones posibles con todos aquellos que nos sentimos oposición para que esa gran mayoría opositora el próximo año pueda tener tener esa misma realidad en el Congreso”.

“Vamos a seguir insistiendo en la unidad hasta el último minuto y es por eso que esperamos poder coordinarnos de la mejor manera posible con todos los partidos que hoy nos sentimos oposición”, sentenció.