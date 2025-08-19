El nuevo traspié de Jara: reconoció que el aborto libre sí estaba en programa de primarias tras negarlo

El programa que presentó en las primarias del oficialismo le sigue provocando dolores de cabeza a la abanderada de Unidad por Chile.

La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara (PC), admitió que se equivocó al afirmar que el aborto libre no fue parte de su programa de Gobierno en las primarias presidenciales, y reconoció que el tema sí formaba parte de las propuestas con las que se impuso en las urnas, con lo que sumó un nuevo traspié en su camino a La Moneda.

La ex ministra del Trabajo abordó el tema este martes, luego de que en una entrevista que le concedió a la radio Festival de Viña del Mar aseveró que el aborto no se incluía en el documento que presentó a la ciudadanía con mira a los comicios del pasado 29 de junio.

No obstante, más tarde Jeannette Jara admitió que el aborto libre formaba parte de las medidas prioritarias de su programa como candidata del Partido Comunista.

Ante este traspié, la postulante a la Presidencia de la República empleó sus cuentas en las redes sociales para abordar el tema. “Quiero aclarar, en Radio Festival señalé que el aborto no estaba en el programa de primarias. Rectifico, el programa anterior sí lo incluía. Lamento la imprecisión“, posteó.

Los otros traspiés de Jeannette Jara como candidata del oficialismo

El nuevo traspié de Jeannette Jara se suma a otros que ha cometido desde que se transformó en la candidata única del oficialismo.

El primero también se relacionó con el contenido de su programa de gobierno cuando participó en las primarias, ya que luego que se había impuesto ante sus contendores la ex secretaria de Estado afirmó que la nacionalización del cobre no formaba parte de sus propuestas.

Durante un conversatorio sobre minería, José Antonio Kast la emplazó sobre el tema y ella respondió que “aquí hay gente que dijo que en la primaria se habló de nacionalizar el cobre y eso jamás se tocó“.

No obstante, luego debió admitir que el tema sí formaba parte de su programa: “Tengo la hidalguía de reconocer que en el programa hubo un error y ese error se va a corregir“, planteó al respecto.

Jeannette Jara también tuvo que reconocer otro error tras afirmar que no había apoyado el tercer retiro previsional, aunque hace cuatro años lo había defendido públicamente.

Cuando le recordaron el tema, la candidata presidencial admitió que ella misma realizó dicho retiro y explicó que “en ese minuto puede que no me haya acordado de los detalles”, a la vez que aseguró que no tuvo intención de mentir.