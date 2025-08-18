El programa “reseteado” de Jeannette Jara: sin aborto, con AFP e ingreso vital de $750 mil

Con el título Un Chile que Cumple, el programa “reseteado” de Jeannette Jara también deja de lado la nacionalización del litio.

La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara (PC), presentó su programa de gobierno con mira a las Elecciones Presidenciales 2025, en que ya no aparece la inclusión del aborto libre tras las negociaciones con los partidos que la apoyan, en particular la Democracia Cristiana.

Al presentar su programa “reseteado”, según lo definió, la postulante a La Moneda apuntó a los temas que a su juicio preocupan más a los chilenos, entre los que mencionó la expansión del crimen organizado, el fortalecimiento de la economía, el acceso a la salud, el apoyo al emprendimiento y el acceso a la vivienda.

En esa línea, Jeannette Jara planteó que se deben generar las condiciones para un crecimiento económico justo, inclusivo y sostenible, además de tomar acciones concretas que resguarden el imperio de la ley, así como la construcción de un Estado que se haga cargo de los desafíos actuales en salud, vivienda y educación.

Programa de Jeannette Jara mantiene las AFP y elimina la nacionalización del litio

Con el título Un Chile que Cumple, en materia económica el programa de la ex ministra del Trabajo menciona seis puntos que incluyen desde la política fiscal y el empleo, a la política comercial, pasando por la transformación productiva.

Por otra parte, pese a apuntar a la creación de una Empresa Nacional del Litio “que genere valor agregado con empleos de calidad, con investigación y ciencia”, el nuevo texto deja de lado la idea de nacionalizar el mineral.

De igual manera, tampoco aparece mencionado en este programa “reseteado” el fin de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

El programa menciona un “ingreso vital de $750 mil mensuales, cifra que se alcanzará gradualmente durante nuestro gobierno“.

El documento, sin embargo, no precisa cómo pretende se financiar estos cambios, aunque apunta a que “la recuperación sostenida del crecimiento exige, como condición necesaria, preservar y fortalecer la responsabilidad en la gestión de nuestras finanzas públicas“.

Seguridad, educación y salud sin aborto

Al abordar el tema de la seguridad, plantea que fortalecerá una mejor integración de las estrategias y capacidades de las Fuerzas Armadas, buscará reducir el poder de fuego de la delincuencia y apoyará la seguridad municipal y el sistema de seguridad privada, además de fortalecer las fuerzas policiales y el sistema penitenciario.

Respecto de la salud, Jeannette Jara asevera que a través de una serie de medidas buscará terminar con las listas de espera, junto a una estrategia integral de acceso a los medicamentos y una atención primaria universal. Apunta también a una estrategia integral contra el cáncer y pondrá a la salud mental como una prioridad nacional.

En esta área, a diferencia de lo que ocurrió en el programa que presentó para las primarias del oficialismo, la candidata oficialista no hizo mención del aborto libre y, en cambio, apunta a la reproducción asistida.

Finalmente, el acceso a la vivienda y a una educación de calidad completan el programa de Gobierno de Jeannette Jara.