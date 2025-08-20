“Errores del pasado” y “creemos en segundas oportunidades”: PSC defiende candidatura de Jean Pierre Bonvallet

No es primera vez que Jean Pierre Bonvallet intenta convertirse en diputado, ya que en 2021 se presentó como candidato por el distrito 8.

Jean Pierre Bonvallet, hijo de Eduardo Bonvallet, defendió su derecho a presentarse como candidato a diputado en la lista Cambio por Chile, que agrupa al Partido Nacional Libertario, el Partido Republicano y el Partido Social Cristiano.

Lo anterior, luego que incluso el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, cuestionara la elección de Bonvallet como aspirante a la Cámara Baja por parte del Partido Social Cristiano.

“Tienen que hacerse cargo de las personas que inscriben en sus listas parlamentarias“, dijo Squella tras la inscripción del hijo del fallecido comentarista deportivo, conocido por sus líos judiciales.

Por su parte, desde el Partido Social Cristiano, su presidenta Sara Concha, defendió a Bonvallet, aseverando que “más allá de las críticas que hoy puedan existir, nosotros creemos en las segundas oportunidades. Hoy está sobreseído de todas las denuncias que puedan hacer en su contra y no tiene ninguna falta penal que pueda generar inhabilidad en la candidatura. Hoy encontramos en su persona un compromiso con lo que queremos proyectar también en el próximo Congreso”.

No es primera vez que Jean Pierre Bonvallet intenta convertirse en diputado, ya que en 2021 se presentó como candidato por el distrito 8, oportunidad en la que obtuvo 5.367 votos y quedó en el último lugar.

La defensa de Jean Pierre Bonvallet de su candidatura a diputado

Este miércoles Jean Pierre Bonvallet empleó su cuenta de Instagram para defender su opción de presentarse nuevamente como candidato a diputado.

Aquello, luego de que diversos medios recordaran que el hijo del ex futbolista ha enfrentado a la justicia en varias ocasiones. En concreto, en 2009 por tenencia de marihuana y en 2011 por violencia intrafamiliar, además de detenciones por conducción en estado de ebriedad.

Al respecto, Bonvallet optó por entregar una declaración pública para abordar el tema y apuntó que pese a “una etapa compleja marcada por errores personales”, no tiene antecedentes penales ni ha perdido sus derechos políticos.

“Quiero compartir con ustedes una reflexión sobre mi vida y mi visión para el futuro”, dice en el inicio del texto, tras lo cual plantea que “entre los años 2007 y 2018 atravesé una etapa compleja marcada por errores personales que reconozco plenamente. Fue un período difícil que me enseñó mucho sobre mis limitaciones y la importancia de la responsabilidad. Sin embargo, gracias al apoyo incondicional de mi familia y, por sobre todo, a la ayuda de Dios, logré superar esos momentos oscuros y crecer como ser humano”.

“Hoy, como hombre adulto, observo con profunda preocupación la grave crisis social, económica y de seguridad que afecta a todos los chilenos. Esta situación requiere la colaboración de cada uno de nosotros desde distintas perspectivas, especialmente desde una visión social y cristiana que valore el respeto, la justicia y la solidaridad. Mi compromiso es sumarme a este esfuerzo colectivo para recuperar nuestra querida patria, en particular frente a aquellos que, con derecho a señalar a otros, olvidan sus propios errores. Me refiero a quienes asumieron cargos públicos presentándose como autoridades morales y, lamentablemente, se han transformado en demagogos que no dudaron en enriquecerse ilícitamente a costa del pueblo chileno”, añade.

Luego recalca que “jamás he sido condenado ni he perdido mis derechos políticos. Para quienes se quedan solo con mis errores del pasado, les recuerdo que el ser humano es imperfecto por naturaleza y que cometer equivocaciones es algo inherente a nuestra condición. Pero también es cierto que tenemos la capacidad y la obligación de redimirnos, de aprender y buscar siempre el camino correcto”.