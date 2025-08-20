Secciones
Juan Sutil reabre polémica para Matthei por régimen de Pinochet: “No es una dictadura”

El empresario, que anunció que votará por Kast en segunda vuelta, aseveró que los últimos años de la dictadura fueron los mejores de la historia de Chile.

Cristián Meza
Cristián Meza

Juan Sutil, encargado estratégico del comando de Evelyn Matthei, volvió a abrir un flanco para la candidata de Chile Vamos y sus vínculos con la dictadura de Augusto Pinochet, al bajarle el perfil al carácter autoritario del régimen militar y asegurar que uno de los mejores momentos de la historia de Chile.

En entrevista con CNN Chile, el empresario planteó que el régimen de Pinochet “no es una dictadura, porque las dictaduras se perpetúan en el poder. El gobierno fue dictatorial y terminó“, tras 17 años.

En esta línea, el ex presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) recalcó que “los mejores momentos de la historia de Chile desde el punto de vista político fue el término del gobierno militar dictatorial y posteriormente viene un periodo del florecer de Chile”.

Junto con ello, Juan Sutil tuvo palabras para la candidatura de Jeannette Jara, asegurando que “se ha ido desinflando, situándose en el rango de un 24%”, y planteó que la ex ministra del Trabajo representa un pensamiento político que “fracasó en el mundo”.

“No hay país comunista que no haya repartido pobreza, hambruna, desesperanza y temor”, recalcó el empresario, quien anunció que votará por José Antonio Kast en la eventual segunda vuelta presidencial.

