Álvaro García, histórico PPD y fan del modelo económico de la Concertación asume en el Ministerio de Economía

Ex ministro de los gobiernos de Eduardo Frei Ruiz-Tagle y de Ricardo Lagos, Álvaro García estuvo recientemente apoyando a Carolina Tohá como vocero de su comando, en esa misma línea el político ex PPD que hoy asume en el Ministerio de Economía como secretario de Estado, se distanció de Jeanette Jara.

“No creo posible alcanzar un salario mínimo o vital de 750.000 durante los próximos cuatro años”, dijo García a Emol en la recta de las primarias.

Un convencido de recuperar el crecimiento, según dijo en entrevistas cuando representó a Tohá y fue severo cuando las ideas de la representante PC sobre la demanda interna hicieron arder los ánimos. “Expandir la demanda interna como una fuente de crecimiento no resiste análisis”, dijo a Radio Futuro en junio.

García también fue partidario del Apruebo. “Las constituciones no deben meterse en aspectos específicos de la economía, salvo criterios muy generales como la autonomía del Banco Central, el justo precio cuando hay expropiaciones, materias que sí contiene el nuevo texto”, dijo entonces a La Tercera.

Álvaro García es economista de la Universidad Católica y doctor por la Universidad de Barclays, ocupó el mismo ministerio entre los años 1994 y 1998. Admirador de lo que sucedió en Chile a partir del fin de la Dictadura en el modelo económico es coautor del paper Desarrollo en Chile 1990-2005. Lecciones sobre una experiencia positiva. Fue además ministro de Energía y es cercano al mundo minero.

“Durante los últimos 16 años, el gobierno de la Concertación ha llevado a cabo cambios profundos y simultáneos en las dimensiones económica, social y política. Algunas de las reformas económicas, como la apertura de la economía, se basaron en cambios realizados por el régimen autoritario. Pero la estrategia de la Concertación asumió que las reformas simultáneas deberían reforzarse mutuamente en la promoción de la democratización y el crecimiento con equidad. A lo largo de estos 16 años, ha habido un esfuerzo permanente, coherente y fructífero por parte del gobierno para avanzar en esta dirección estratégica”, dice parte del texto.

El año pasado fue parte del pool de autores que junto a la ex candidata Carolina Tohá redactó el libro Del diálogo a la colaboración. También ha sido colaborador de textos y análisis para la Cepal y el PNUD.

Su capítulo más polémico esta de la mano del Caso Inverlink. Declarado inocente, García Hurtado fue presidente de la aseguradora Le Manss, involucrada en el caso e investigado en el marco del escándalo que involucró a la gestora de inversiones y la Corfo.