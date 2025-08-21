Secciones
Nicolás Grau se convierte en el sucesor de Marcel en el Ministerio de Hacienda

Marcel presentó su renuncia en las últimas horas por motivos personales.

Rodrigo León
Rodrigo León

En una sorpresiva decisión, el presidente Gabriel Boric nombró a Nicolás Grau como el nuevo ministro de Hacienda, convirtiéndose en el sucesor de Mario Marcel.

Este último presentó su renuncia durante las últimas horas, aduciendo a motivos personales. Sin embargo, trascendidos apuntan a que el ahora ex secretario de Estado asumiría un importante cargo en el extranjero.

Mientras Nicolás Grau llega a Hacienda, su puesto en el Ministerio de Economía será ocupado por Álvaro García, quien hasta hace unos meses se desempeñó en el comando de Carolina Tohá, previo a las primarias del oficialismo.

Uno de los principales desafíos que tendrá el secretario de Estado a la cabeza de la billetera fiscal será la disucusión en el Congreso del Presupuesto 2026. A eso se suma el debate que se generará por la tramitación de la reforma tributaria de las pymes.

Además, aún le restan los trámites legislativo del Financiamiento para la Educación Superior (FES), con el cual se pondrá fin al Crédito con Aval del Estado (CAE), que este miércoles ya fue aprobado por la Cámara de Diputados.

Se espera que para la tarde de este jueves, a eso de las 17:00 horas, se lleve a cabo el cambio de gabinete para concretar la salida de Marcel, el enroque de Grau y la llegada de Álvaro García.

