Mario Marcel renuncia al Ministerio de Hacienda: asumiría cargo en el extranjero

Durante la mañana de este jueves se informó que Mario Marcel presentó su renuncia al Ministerio de Hacienda, convirtiéndose en una de las bajas más sensibles para el Gobierno de Gabriel Boric.

Información oficial apunta a que su decisión fue argumentada por temas personales. Sin embargo, según trascendidos, la decisión del ahora ex secretario de Estado se debería a que asumiría un importante cargo en el extranjero del cual no se han entregado detalles.

La noticia se dio a conocer luego de que Marcel llegara la mañana de este jueves 21 de agosto hasta el Palacio de La Moneda para sostener una reunión privada con el presidente Gabriel Boric.

La renuncia de Mario Marcel se da a conocer solo un día después de que el mandatario solicitara la salida del entonces ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela.

Sin embargo, se descartó que la salida del jefe de la billetera fiscal aludiera a temas políticos, por lo que no estaría ligado con lo ocurrido con quien fuera su compañero de gabinete.

Hasta el momento, se desconoce quién asumirá como ministro de Hacienda, cuando solo quedan siete meses de la administración de Boric. Quien llegue a ocupar dicho rol, deberá enfocarse en los próximos meses en la discusión del Presupuesto 2026 en el Congreso.

Noticia en desarrollo…