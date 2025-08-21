Con lágrimas en los ojos Mario Marcel se despidió del Ministerio de Hacienda en el cambio de gabinete

El presidente Gabriel Boric aceptó este jueves las renuncias de los ministros de Agricultura, Esteban Valenzuela; de Economía, Nicolás Grau; y de Hacienda, Mario Marcel.

En la misma ceremonia, el mandatario nombró a María Ignacia Fernández Gatica como ministra de Agricultura, a Álvaro García Hurtado como ministro de Economía, y a Nicolás Grau como nuevo ministro de Hacienda.

En la actividad del cambio del gabinete, realizada en el Salón Montt Varas del Palacio de La Moneda, el presidente Boric tomó juramento a los nuevos secretarios de Estado.

Las palabras de despedida de Boric a Mario Marcel en el cambio de gabinete

Tras la ceremonia de juramento de quienes se espera que formen parte del último gabinete del jefe de Estado, Boric le dedicó elogiosas palabras al ex ministro Mario Marcel.

“Cuando decidió aceptar mi invitación a ser ministro de Hacienda, lo hizo entrando a un comité político en donde el de más edad, después de él, era yo, en donde no tuvo ni una duda en aportar su experiencia y su trayectoria y su templanza para poder dirigir en conjunto -porque trabajamos siempre en conjunto con decisiones muy complicadas- el buque de la economía chilena que sabemos y queremos que vaya más rápido, pero hemos sentado las bases, hemos estado en el punto de inflexión para que esa aceleración se produzca“, detalló Boric sobre el saliente ministro de Hacienda.

“Su aporte no se limita a lo económico y valoro su generosidad y audacia (…) No tuvo ninguna duda en aportar con su experiencia. No voy a olvidar su generosidad humana“, aseveró el mandatario, quien además destacó el papel de Marcel en la reforma de pensiones.

A continuación, el presidente valoró el trabajo que realizó Nicolás Grau como titular de Economía, en particular en lo efectuado con la Ley de Pesca, y le deseó el mejor de los éxitos como nuevo ministro de Hacienda.

Luego, en el marco del cambio de gabinete, Boric destacó la llegada al equipo del Gobierno de los nuevos ministros Álvaro García y María Ignacia Fernández.

Por último, dedicó palabras de despedida a Esteban Valenzuela, de quien destacó su trabajo durante el período en que estuvo a cargo de la secretaría de Estado.