“Se va la persona más seria” y “es una traición a Boric”: las reacciones a la sorpresiva renuncia de Mario Marcel al Ministerio de Hacienda

La renuncia de Mario Marcel como ministro de Hacienda ha generado diversas reacciones dentro de la esfera política, donde distintos sectores lamentaron su salida, mientras que desde la oposición aprovecharon de cuestionar su gestión en la cartera.

El diputado Leonardo Soto (PS) destacó que “en su periodo fue el que más creció el sueldo real de los chilenos, tuvo mayores ingresos, incluso que los gobiernos anteriores sacó adelante proyectos notables”.

“Yo lamento su partida, y no cabe ninguna duda que su equipo con el que ha trabajado, van a saber llevar adelante el desafío de del presupuesto fiscal, que recién va a comenzar en algunas semanas”, añadió.

Siguiendo en esa línea, el parlamentario Daniel Melo (PS) manifestó que “se va un gran ministro, que le ha dado estabilidad a las decisiones del Gobierno, que ha tenido la capacidad de dialogar con todos los sectores“.

El diputado del Frente Amplio, Jorge Brito, aseguró que “el tiempo y los resultados demostraron que el ministro Marcel estaba en lo correcto: que avanzar en responsabilidad fiscal y un mejor gasto fiscal es completamente compatible con el buen uso de los recursos públicos. Y es por eso que le deseamos lo mejor para que pueda recuperar vida personal, salud y de esa manera poder también continuar contribuyendo a Chile”.

Por su parte, Carlos Bianchi (IND-PPD) señaló que “se va la persona más seria, se va la persona que da garantías, por lo tanto, si esto es así, va a costar muchísimo gobernar. Si bien las políticas públicas van a continuar, don Mario Marcel daba la credibilidad en materia económica, más allá de juicios que no compartimos”.

Las reacciones de la oposición tras la salida de Mario Marcel del Ministerio de Hacienda

Por otro lado, el jefe de la bancada de diputados RN, Frank Sauerbaum también lamentó la salida de Marcel, asegurando que “va a debilitar la gestión económica del Gobierno“.

A lo que agregó: “Con todas las críticas que nosotros le hicimos en su momento, era una persona con la cual nosotros podíamos dialogar. Él entendía nuestras posiciones y siempre primó en él un aspecto técnico. Yo la verdad me pregunto quién asumirá este cargo, que es un cargo tremendamente delicado como una señal hacia los mercados y hacia los inversionistas”.

Desde el Partido Republicano, Agustín Romero aprovechó de cuestionar duramente el legado de Mario Marcel como ministro de Hacienda.

“En un principio, con un escenario interno muy complicado, con dos procesos constitucionales, una muy mala reforma tributaria, se espantó la inversión en Chile, no pudo cumplir sus compromisos de balance estructural y de convergencia, no se le dieron nunca los resultados en los ingresos y, por lo tanto, tenemos hoy día presupuestos que fueron lamentablemente desfinanciados, y eso provocó obviamente una herencia para el próximo gobierno que va a ser dura (…) pocos recursos en nuestras reservas y, además, se gastó gran parte de los excedentes del litio“, expresó.

“Yo creo que el país va a tener que sopesar su legado económico, que creo que en este Gobierno no fue bueno. Pero es evidente que ya este Gobierno terminó, el ministro de Hacienda que pongan, esperamos que se preocupe, como lo hemos pedido desde la oposición siempre, en sacar adelante proyectos que aumenten la inversión y el desarrollo”, complementó.

Quien tampoco quedó ajeno a esta situación fue el candidato presidencial del PDG, Franco Parisi, quien manifestó que “la renuncia de Marcel como Ministro de Hacienda es un misil directo al nivel de flotación del pésimo presidente Boric. Han sido cómplices en endeudar al país, han sido cómplices en contratar más de 100.000 empleados. Y se va a Marcel un mes antes de presentar la ley de presupuesto para el 2026, claramente es algo que hay que contemplar como una traición de Marcel hacia Boric”, cerró.

