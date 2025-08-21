La explicación del ex ministro Esteban Valenzuela a su salida del gabinete

El ex ministro de Agricultura abordó su salida del cargo, la cual se materializó a raíz del quiebre que produjo su partido en las negociaciones parlamentarias para lograr una lista única en el oficialismo.

El ahora ex ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, se refirió a su salida del Gobierno luego de que el presidente Gabriel Boric le pidiera su renuncia.

El militante del Frente Regionalista Verde Social (FRVS) acudió la tarde de este jueves a La Moneda para ser parte de la ceremonia de Cambio de Gabinete.

Bajo este contexto, la prensa que se encuentra en el Palacio le consultó por la reunión de este miércoles, donde el mandatario le comunicó la decisión de removerlo del gabinete.

Si bien no dio mayores detalles de la conversación que tuvo con el jefe de Estado, sí expresó que “hay secretos en la historia del país, pero digamos que en cualquier cosa siempre hay corresponsabilidad, no hay un actor, son distintos actores que pueden tener algunas brechas de construcción”.

Siguiendo en esa línea, Valenzuela deslizó que la decisión de Boric sería un coletazo por el accionar de su partido, producto del quiebre que produjo en las negociaciones parlamentarias para lograr una lista única en el oficialismo, con la determinación de realizar un bloque alternativo con Acción Humanista (AH).

“Creo que hay procesos estructurales que son legítimos, pero es parte del cuidado que tiene el Gobierno“, manifestó.

Por otro lado, se le consultó en que estado quedó su relación con el jefe de Estado tras este ajuste de cuentas a la colectividad. “Yo tengo harta experiencia en esto y estoy muy agradecido del presidente. Recuerde que la ultraderecha, que nos inventó que yo le pegaba un carabinero, algunos parlamentarios que tienen interés inmobiliario cuando presentamos proyectos de parcelaciones, hubo mucha gente que trató de denostarnos y descalificarnos”, expuso.

“El presidente Boric siempre ha sido un presidente que ha apoyado el proyecto de agricultura, y eso se valora“, cerró el ex ministro de Agricultura, esteban Valenzuela.