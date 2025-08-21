Decisión de Boric de remover al FRVS del Gobierno golpea a Jara en su momento más débil 

Voces del oficialismo apuntan a que la decisión de Boric traslada la tensión de la alianza al comando. ¿La razón? Jaime Mulet es parte del comité estratégico de Jara, al igual que Constanza Martínez, presidenta del FA.

Pasadas las 16:00 horas del miércoles de esta semana comenzó a circular el rumor en el patio de La Moneda: el presidente Gabriel Boric había tomado la decisión de remover a la Federación Regionalista Verde y Social (FRVS) de su Gobierno.

A criterio del mandatario, el partido liderado por Jaime Mulet y Flavia Torrealba fue el responsable de que la alianza de Gobierno no lograra una lista unitaria para comprar en la elección parlamentaria. Pese a que los negociadores apuntaban al Frente Amplio —partido del presidente— como el responsable del fracaso de las negociaciones.

Así las cosas, el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, fue removido de su cargo, quedando en suspenso lo que pasará con el subsecretario de Ciencia, Cristián Cuevas, también militante del FREVS.

El golpe de Boric a los regionalistas —que se justifica, en parte, por la inclusión de Miguel Ángel Calisto en su lista parlamentaria—, no sólo resonó en el palacio de gobierno, sino que también en el comando de Jeannette Jara.

Si bien la candidata trató de bajarle el perfil a la situación señalando que el presidente hizo uso de sus facultades, en su comando reconocieron que el momento no fue el mejor.

La senadora y vocera del comando, Alejandra Sepúlveda reconoció que, si bien la remoción de Valenzuela es una prerrogativa del Presidente de la República, “Si me hubiesen preguntado, yo habría dicho que no era el minuto ni la oportunidad de haber despedido al Ministro”.

En tanto, José Toro, secretario general y miembro del comité estratégico de Jara, señaló que “las decisiones tienen consecuencias y, en ese sentido, considero que si la decisión de que el ex ministro Valenzuela saliera de su cargo fue por la decisión de la FRVS de armar otra lista, me parece pertinente“.

Jara, durante las últimas semanas, ha protagonizado sucesivos traspiés en su campaña presidencial desconociendo las propuestas de su programa de primarias. A la vez, ha debido lidiar con divisiones en sus filas respecto a otras medidas que ha planteado para su eventual Gobierno.

La última polémica fue desconocer haber incluido el aborto legal en su programa de primarias, cuando en realidad la medida sí fue plasmada en el documento.

Además, el haber descartado incluir el aborto legal en su nuevo programa, fue resentido por los sectores de izquierda que apoyan su candidatura.

De igual forma, voces del oficialismo apuntan a que la decisión de Boric con el FRVS traslada la tensión de la alianza al comando. ¿La razón? Jaime Mulet es parte del comité estratégico de Jara, al igual que Constanza Martínez, presidenta del FA.

Esta última arremetió contra los regionalistas verdes defendiendo la decisión del mandatario, pese a compartir equipo en el comando de Jara con Mulet.

Además de cuestionar el hecho de que el FREVS se haya bajado de la lista única, la timonel frenteamplista cuestionó llevar a Calisto en la lista alternativa del oficialismo: “Miguel Ángel Calisto ha sido no solo oposición del gobierno, sino que además está cuestionado actualmente por asuntos graves. Por lo tanto, no se entiende cómo se forma esa lista, cuál es el objetivo de esa lista”, emplazó Martínez.

Mulet, en tanto, señaló que no ha conversado con el mandatario, pero acusó el golpe señalando que causaría “ruido” en el partido si es que la decisión fue a causa de una “represalia”.

Gastón Saavedra, senador PS, sostuvo que “lo que es importante constatar acá es que quien tiene la decisión por constitución es el Presidente de la República respecto de remover o asignar un cargo. En este caso, él ha hecho uso de esa parroquia constitucional pidiéndole la renuncia al ministro de Agricultura”.

“Ahora, él evidentemente está relacionado y en representación de la Federación Regionalista Verde, que, diría yo, cometió una imprudencia al privilegiar intereses particulares y no los colectivos. Ahora, la densidad, el volumen de la Federación Regionalista Verde, evidentemente que produce una merma si es que el partido desiste apoyar a Jeannette Jara, pero al parecer no va a ser así, sino que se ha priorizado este interés superior de apoyar a la candidata que además fue elegida en un acto democrático, en donde participó el Partido Regionalista Verde con un candidato”. añadió.