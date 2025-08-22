Matthei busca dejar atrás polémica de Juan Sutil por dictadura: “Tenemos que cuidar la democracia”

Hace solo unos días, el empresario sostuvo que el régimen de Pinochet “para mí no fue una dictadura”, algo que después aclaró en redes sociales.

La candidata presidencial Evelyn Matthei abordó las polémicas declaraciones de Juan Sutil de hace unos días, en entrevista con CNN Chile, respecto a la dictadura militar.

En ese entonces, el ex presidente de la CPC señaló que “los mejores momentos de la historia de Chile, del punto de vista político, fue el término del gobierno militar dictatorial“.

En esa misma línea, indicó que “para mí no fue una dictadura, porque las dictaduras se perpetúan en el poder, el gobierno fue dictatorial y terminó, y eso fue una salida negociada democrática”.

En medio de su gira por el norte, consultada por los dichos de sutil, Evelyn Matthei sostuvo que “lo único que yo quisiera señalar, y lo he señalado siempre, es que nosotros tenemos que cuidar la democracia. La democracia en Chile, en todo lugar. El respeto a los derechos humanos“.

“Nosotros debemos cuidar la democracia acá en Chile y en todas partes. Eso significa no caer nunca en ningún tipo de extremo y también el respeto a la democracia y a los derechos humanos”, añadió.

Hay que recordar que Juan Sutil, tras la entrevista, utilizó su cuenta en X para aclarar sus declaraciones sobre la dictadura.

“Democracia siempre. Soy un hombre de firmes convicciones democráticas y creo que lo ocurrido en nuestro país fue triste y no debe volver a suceder nunca más. La democracia y los Derechos Humanos se deben respetar y defender siempre y en todo lugar”, afirmó.