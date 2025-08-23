Partido de Kaiser enfrenta sus primeras fricciones internas tras acusación de candidaturas “octubristas”

Un grupo de 70 militantes del partido de Kaiser apuntaron contra el vicepresidente por haber supuestamente inscrito candidaturas vinculadas al “octubrismo”.

El lunes de esta semana los pactos y partidos políticos inscribieron oficialmente ante el Servel a sus candidatos al Parlamento, proceso que dejó heridos y cuestionamientos internos. Y el Partido Nacional Libertario —dirigido por Johannes Kaiser— no fue la excepción.

Una carta suscrita por 70 militantes apuntó al vicepresidente del partido y encargado de la inscripción de candidaturas, Hans Marowski, por —supuestamente— haber inscrito candidaturas vinculadas a las protestas de 2019.

La misiva, dirigida a Kaiser que es presidente y abanderado presidencial del partido, apunta a que “con profundo estupor político, vastos sectores de la militancia del PNL, de Arica a Punta Arenas, nos hemos enterado de la ratificación de candidaturas alejadas de nuestro ideario y proyecto histórico”.

“Las candidaturas de Constanza Flores Adrián en el distrito 16 y Diana Silva Aguillón en el distrito 24 (ya cancelada), las que ponen en evidencia una grave desprolijidad en el proceso de investigación de antecedentes y selección final de nombres”, agrega el texto.

Ambas personas apuntadas, según señala la carta, tendrían publicaciones en sus redes sociales apoyando el denominado estallido social, actitud calificada como “octubrista”.

“Mantienen publicaciones entre los años 2019 y 2022 en que apoya de manera abierta y entusiasta el octubrismo”, asegura la carta.

Por esto, se acusa a Marowski de no investigar adecuadamente, “lo que en derecho se asimila al dolo”, agrega la carta.

En razón de eso se insta a Kaiser, en su rol de timonel de partido, a “aplicar todas las acciones necesarias para apartar a este tipo de candidaturas de la papeleta final, pues su inclusión mina la confianza ciudadana”.

Marowski se defiende y Kaiser reacciona

A través de sus redes sociales el vicepresidente del PNL contestó a las acusaciones en su contra apuntando a posibles motivaciones personales para levantar el reclamo.

“Queremos ser claros: el partido no tolerará actitudes de división, ataques personales ni disputas que debiliten nuestro proyecto común”, parte señalando la declaración de Marowski.

Y agrega: “Este no es un espacio para la envidia ni para los egos, los cargos son temporales pero las ideas que defendemos son permanentes. Quienes olvidan esto, pierden de vista el verdadero objetivo: dar la batalla cultural y consolidar una fuerza política distinta a los partidos tradicionales”.

Kaiser, se limitó a compartir la publicación del vicepresidente de su partido en señal de respaldo.