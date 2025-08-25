Alcalde de Curacaví y críticas por su rol en la entrega de sospechoso de crimen: “Nuestra disposición siempre ha sido contribuir”

El alcalde de Curacaví intervino para que imputado se entregara y explicó que él arribó a “una casa donde había un problema familiar”, por lo que no sabía que se encontraría con un sospechoso por el crimen de ingeniero.

Durante la mañana de este lunes el alcalde de Curacaví, Christian Hernández, se refirió a los diversos cuestionamientos que ha desatado su rol en la detención de uno de los sospechosos del crimen del ingeniero Michael Peñaloza, manifestando que su “disposición siempre ha estado en contribuir a la investigación”.

El jefe comunal por medio de un punto de prensa detalló que durante la madrugada del domingo una vecina de la zona, que resultó ser madre del detenido, tomó contactó con él señalando que su hijo quería atentar contra su vida.

En este contexto, Hernández aseguró que una vez arribó a la casa de la familia supuso que podía tratarse de indicios del caso del asesinato de Michael Peñaloza. Por ello, explicó que “es imposible que yo hubiera llamado a alguien antes, porque acudí al llamado de una mamá que estaba viviendo una situación terrible”.

Siguiendo en esa línea, declaró que “al darme cuenta que estoy frente a una familia destruida es muy difícil que en ese momento hubiera pensado llamar al Ministerio Público, porque también hay una dimensión humana que es lo que se está viviendo en ese instante“.

Tras ello, el alcalde de Curacaví narró que cuando se encontraban en camino a la comisaría más cercana, comenzaron los intentos de comunicación con las policías.

“Nuestra disposición siempre ha estado en contribuir a la investigación. Esta municipalidad es de escasos recursos y cuando yo me refiero a alguna investigación, no hablo de ninguna otra que no es aquella que está en manos de las instancias adecuadas, la PDI y la fiscalía”, sostuvo.

Las críticas al rol del alcalde de Curacaví en detención de sospechoso del asesinato de Michael Peñaloza

La Fiscalía Metropolitana Occidente informó que han detenido a cinco personas por el robo con homicidio, y en este marco, el fiscal Marco Pastén criticó el accionar de Hernández, afirmando que “no nos fue informado esta actuación por parte del alcalde”.

“La investigación penal le corresponde al Ministerio Público con las policías. La realización de actuaciones de investigación por parte de otros organismos no es la vía adecuada por varias razones”, comentó.

Lo anterior, debido a que “primero, porque puede entorpecer investigaciones que ya se encuentran en curso. Y segundo, porque nosotros no debemos dejar de tener en cuenta que la prueba que se produce durante las investigaciones es después analizada por los tribunales. Y si esta no cumple con los estándares legales, los resultados son perjudiciales para la investigación. Por lo tanto, el llamado es siempre a actuar de forma coordinada”.

Cuestionamientos a los que se sumó el ministro de Seguridad, Luis Cordero, quien sostuvo que “las instituciones policiales y el sistema de justicia penal tienen competencias muy específicas. La colaboración del municipio es loable, es una actitud razonable, creo que es conveniente dejar que las instituciones policiales y el Ministerio Público realicen sus labores de acuerdo a los mandatos que ha establecido la Constitución y las leyes”.