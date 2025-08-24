Cordero cuestionó a alcalde que intervino para que sospechoso de asesinato en Curacaví se entregara

“Uno de los consensos claros es que los municipios tienen labores preventivas. No tienen labores ni policiales y menos aún investigativas”, dijo el ministro de Seguridad.

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, cuestionó el actuar del alcalde de Curacaví, Christian Hernández, quien hizo de mediador para que se entregara uno de los sospechosos del asesinato del ingeniero Michael Peñaloza.

En una pauta de prensa encabezada por Cordero y junto al fiscal regional metropolitano occidente, Marcos Pastén, y el jefe nacional contra robos y focos criminales, el prefecto de la PDI Marco Ramírez, se explicó cómo se logró la detención de tres personas que estarían involucradas con el crimen.

En ese contexto, las autoridades dieron a conocer que la tercera detención se logró luego de que el alcalde de la comuna en que sucedió el crimen conversara con el aparente involucrado. Esto, luego de que la madre del sujeto llamara al jefe comunal para decirle que tenía información sobre el asesinato.

Hernández detalló ante las autoridades policiales que fue él mismo quien se apersonó en el domicilio de quien en un minuto se identificó como testigo para que se entregase a Carabineros.

Sobre esto, Cordero cuestionó el actuar del alcalde apuntando a que lo pertinente es “dejar que las instituciones policiales y el Ministerio Público realicen sus labores de acuerdo a los mandatos que han establecido la Constitución y la ley”.

El titular de la cartera de Seguridad, además, reveló que había conversado con el alcalde hace unos días atrás sobre la situación. Y aunque aseguró comprender la preocupación de los alcaldes, reafirmó su cuestionamiento.

“Esto es parte de la discusión de la Ley de Seguridad Municipal, donde uno de los consensos claros es que los municipios tienen labores preventivas. No tienen labores ni policiales y menos aún investigativas”, acotó Cordero.