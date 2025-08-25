Presidente Boric vuelve a arremeter contra Trump: “La democracia en EEUU está siendo socavada día a día”

El mandatario cuestionó a Trump por una exigencia del gobierno estadounidense a los museos, acusándolo de “delimitar qué se puede y qué no se puede exhibir”.

El presidente Gabriel Boric volvió a apuntar en contra del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, y esta vez lo hizo a raíz de la decisión de revisar las exhibiciones y los materiales en el Instituto Smithsonian, la organización que administra los principales museos públicos del país norteamericano, con el objetivo de que ajusten el “tono, encuadre histórico y alineación con los ideales estadounidenses“.

Bajo este contexto, el jefe de Estado chileno a través de sus redes sociales aseguró que dicha medida va en contra de los principios de la democracia.

“¿Se imaginan si en Chile el gobierno comenzara a delimitar qué se puede y qué no se puede exhibir en los museos? Sería absolutamente inaceptable y un escándalo gigante. Y es bueno que así sea. Pero eso es justamente lo que está haciendo el gobierno del presidente Trump en Estados Unidos”, expuso el presidente Boric en su cuenta de X.

Considerando lo anterior, el mandatario aseguró que “la democracia en EE.UU. está siendo socavada día a día”.

Junto a su cuestionamiento, Gabriel Boric adjuntó una publicación de New York Times, en la cual se menciona la crítica de Donald Trump al Smithsonian por enfocarse demasiado en “lo mala que fue la esclavitud” y no en la “genialidad” de Estados Unidos.

“El Smithsonian está fuera de control, donde todo lo que se discute es lo horrible que es nuestro país, lo mala que fue la esclavitud y lo poco exitoso que han sido los oprimidos. Nada sobre el éxito, nada sobre la genialidad, nada sobre el futuro”, expuso el magnate en sus redes sociales.

“Este país (Estados Unidos) no puede ser woke, porque ser woke es la ruina. Tenemos el País más atractivo del mundo, y queremos que la gente hable de él, incluso en nuestros museos”, añadió.