VIDEO – Quién es Bernardo Fontaine, el economista que se sumó al comando de Kast

El economista estará a cargo del diseño de los primeros 90 días de gobierno del republicano.

Durante la mañana de este lunes, José Antonio Kast confirmó la llegada de Bernardo Fontaine a su comando presidencial.

Fue a través de sus redes sociales que el candidato republicano dio a conocer la noticia, junto a un video y un mensaje. “Chile no puede esperar. Los chilenos no pueden seguir atrapados en la inercia de un Estado que contempla, pero no actúa“, señaló el ex diputado.

“#Desafío90 nace con un solo propósito: abordar con sentido de urgencia el cambio que Chile necesita. Bienvenido Bernardo Fontaine“, agregó, en alusión al trabajo que realizará y que se enfocará en los primeros 90 días de gobierno.

En el registro, Fontaine afirma que “desde hoy me sumo al equipo de José Antonio Kast para planificar los primeros días de gobierno. Este equipo lleva meses diseñando propuestas, afinando planes“.

Bernardo Fontaine es ingeniero comercial, mención Economía, de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Anteriormente se desempeñó en distintas empresas como Falabella, Lan, La Polar, y Citibank. Por estos días se desempeña como vicepresidente del directorio y director Independiente de Security.

No milita en ningún partido. pero en las elecciones del 15 y 16 de mayo de 2021 se presentó como candidato a la Convención Constitucional por el Distrito 11 de la Región Metropolitana, en calidad de independiente en cupo de Renovación Nacional en el pacto Vamos por Chile. En dichos comicios obtuvo 16.728 votos, un 4,35 % del total de sufragios válidamente emitidos.

Tras la elaboración de dicha propuesta de Constitución, ofició como coordinador y vocero de la campaña por el Rechazo.