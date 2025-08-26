“No soy la mamá de ninguno”: Jara golpea la mesa y llama al orden a su comando

Desde Punta Arenas, la candidata oficialista, en medio del conflicto al interior de su equipo, manifestó que “aquí somos todos adultos y cada uno es responsable de lo que dice y de lo que expresa”.

La candidata presidencial Jeannette Jara tuvo que dar un golpe de timón a raíz de la tensión que se generó al interior de su comando, a raíz de las críticas del timonel del PC, Lautaro Carmona, al ahora ex ministro de Hacienda, Mario Marcel.

Junto con eso, además, hizo un llamado a La Moneda para transparente los motivos que llevaron a que presentara su renuncia.

Sus palabras generaron críticas, siendo las más duras de parte del senador Ricardo Lagos Weber, vocero del comando de Jara, quien en CNN Chile sostuvo que “cada intervención de Lautaro Carmona al final del día, en los últimos seis meses, cada una de ellas genera un cuadro de fraccionamiento, de distancia, de ruptura“.

“No colabora, realmente. Es como que estuviera incómodo con todo lo que se hizo; yo me imagino que debe tener reparos sobre la reforma previsional también, las 40 Horas, el sueldo de 500.000 pesos”, agregó.

Durante esta jornada, quien le respondió fue Bárbara Figueroa, integrante del comité estratégico del comando, quien en Cooperativa indicó que “lo que uno esperaría es que como vocero del comando hable de esta agenda de la candidata, y no que esté dándole respuesta a los presidentes de los partidos, porque no le compete esa función. No es vocero de la coalición, es vocero de la candidatura, y por lo tanto su labor principal es hablar respecto de lo que está haciendo la candidata, que como digo es una gira nacional”.

El llamado de Jara a su comando

Desde Punta Arenas, Jeannette Jara fue consultada por la tensión que se generó en su comando a raíz de las declaraciones de Lautaro Carmona.

Sobre la postura de este último, señaló que “yo he estado en una agenda desde la región, escuchando a las personas. Entiendo que han habido distintas declaraciones entre distintas autoridades políticas, pero mi concentración está puesta en buscar soluciones para los problemas que Chile tiene“.

“Con todo, yo quiero señalar que durante el tiempo que fui ministra junto al ministro Marcel, logramos avanzar en temas relevantes y estoy muy contenta de que desde septiembre en adelante empiecen a subir las pensiones y en enero le suban un millón cuatrocientas mil personas, cosa que no va a pasar si gana el candidato Kast, que ha señalado que va a eliminar el aporte al seguro social que hay dentro de la reforma previsional, lo cual generaría un enorme retroceso”, agregó.

Sobre el conflicto entre Lagos Weber y Figueroa, la abanderada oficialista indicó que “hay muchas personas que tienen opiniones distintas, todas pueden ser válidas, el punto es si son oportunas o no y si son las vías más adecuadas o no, y cada uno de los que está opinando para un lado y para el otro, la verdad creo que son todos adultos, gente con harta experiencia y yo les pediría a todos que se concentren en la campaña y en entender que el proyecto político adversarial no está entre nosotros, está al frente”.

“Yo lo que haría es pedir esa concentración, pero también quiero ser clara en esto, aquí somos todos adultos y cada uno es responsable de lo que dice y de lo que expresa. Yo no soy la mamá de ninguno de los dirigentes de los partidos políticos. Quiero ser presidenta de Chile para darle soluciones a Chile”, cerró.