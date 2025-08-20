Daniel Jadue agradeció al PC su apoyo ante críticas por postular a la Cámara de Diputados

El ex alcalde de Recoleta e imputado en el caso Farmacias Populares, Daniel Jadue, agradeció al Partido Comunista (PC) su apoyo en la decisión de postular al Congreso por el distrito 9, mientras que la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, calificó el hecho como “una burla”.

El ex jefe comunal empleó su cuenta en X para referirse a lo resuelto por la dirigencia que encabeza Lautaro Carmona, oportunidad en la que manifestó que “hoy dimos un paso más: hemos inscrito nuestra candidatura para diputado en el distrito 9“.

“Seguimos firmes, porque creemos profundamente en que un Chile más justo es posible“, posteó a continuación Daniel Jadue.

En la parte final de su mensaje, el ex alcalde añadió que “agradezco la confianza de mi partido, el Partido Comunista, y su respaldo“.

La reacción de Evelyn Matthei ante el apoyo del PC a la candidatura de Daniel Jadue

Una vez ratificada la inscripción de Daniel Jadue como candidato a diputado por el distrito 9 con el apoyo del PC, Evelyn Matthei también empleó las redes sociales para entregar su opinión al respecto.

La ex alcaldesa de Providencia no dudó en considerar “que el PC haya levantado a Daniel Jadue, que está imputado por corrupción y que está con arresto domiciliario, es una burla para todos los chilenos honestos”.

“Chile necesita líderes limpios y no operadores políticos con prontuario”, planteó la candidata presidencial de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos.

A la vez, aseveró que “Jeannette Jara debe aclarar si en su programa está el proteger a este tipo de personas que están en la mira de la justicia”.

Daniel Jadue permanece con la medida cautelar de arresto domiciliario total en el marco del caso de las Farmacias Populares, por el que arriesga una pena de 18 años de cárcel.