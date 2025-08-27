Desorden en el comando: alianza oficialista pierde la paciencia con Carmona e instan a Jara a suspender su militancia comunista

A pesar del llamado al orden de la candidata, las declaraciones cruzadas han seguido transformándose un flanco abierto para la aspirante a La Moneda. Incluso, voces del pacto han vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de que Jara suspenda su militancia en el PC.

En el periodo de la primaria del oficialismo Lautaro Carmona (PC) ya era cuestionado por sus constantes “salidas de libreto” que afectaban a Jeannette Jara, en ese momento candidata del comunismo y Acción Humanista.

Dirigentes del Socialismo Democrático, incluso, celebraban y reían cada vez que Carmona salía a contradecir o poner en entredicho las posiciones de su candidata, puesto que el cálculo era que esos episodios podían eventualmente aumentar las posibilidades de Carolina Tohá.

Ahora, sin embargo, que Jara es la candidata de toda la alianza de Gobierno, las declaraciones de Carmona ya no producen gracia, sino que profundo malestar.

Eso sucedió con las críticas del timonel PC al ex ministro de Hacienda, Mario Marcel, a quien cuestionó por priorizar los recursos por sobre “la necesidad social”.

La reacción fue inmediata: dirigentes del PS —tienda a la cual es cercana Marcel—, PPD e incluso del Frente Amplio, salieron a refutar a Carmona y advertir que sus dichos sólo ponían en aprietos a Jara quien, además, trabajó codo a codo con Marcel en la reforma de pensiones.

Desde el PC, no se dejó pasar el emplazamiento, y la secretaria general, Bárbara Figuera (que además es integrante del comando) ha salido en dos ocasiones a defender a Carmona. La primera, luego de la crítica de Ricardo Lagos Weber (PPD), vocero de Jara, y hoy tras los sucesivos cuestionamientos de otros miembros de la alianza.

Instan a Jara a congelar militancia en el PC

Pero a pesar del llamado al orden que hizo Jara ayer martes, la polémica está lejos de terminar. Incluso, algunos dirigentes del pacto Unidad por Chile han vuelto a traer sobre la mesa una idea que se había desechado; que Jara congele su militancia comunista.

“Este es el momento en que Jeannette Jara debe suspender su militancia en el PC, no por los militantes de base y buenos colegas del congreso; es la oportunidad de romper vínculos con los dichos de Daniel Jadue ayer y los de Carmona hoy. Cada día la torpedean cuando lo que necesita es apoyo”, declaró el jefe de bancada de la DC, Héctor Barría.

Requerido por EL DÍNAMO, el senador Juan Luis Castro (PS) —quien ha sido uno de los críticos de cómo se ha llevado adelante la campaña— apunta a que “más que pedirle a la candidata que se retire del Partido Comunista, es este último el que debe dejar de hostigar a la candidata”.

Y añade: “El PC debe permitir que haga campaña, no boicotearla, no hacerle zancadillas a cada rato. Eso es lo mínimo que se le pide a la seriedad de un partido político que tiene esta opción de tener una candidatura presidencial. Todo lo demás es música y aquí la última palabra la tiene el propio partido para apoyar y no boicotear”.

El presidente del Partido Radical, Leonardo Cubillos, ante la consulta de si Jara debería reconsiderar su militancia ante las sucesivas polémicas del partido, señala que “es inocuo pensar en aquello cuando está super instalado su origen político y militancia”.

Eso sí, advierte que “las declaraciones como las de Carmona no tienen sentido, cuando el objetivo es ganarle a la derecha”.

Juan Santana, jefe de bancada del PS, expresa una opinión similar, señalando que “eso (renunciar al PC) ya no está en debate. Y tampoco resolverá nada. Este no es un problema generado por Jeannette Jara, sino que por dirigencias partidarias que no actúan a la altura de las circunstancias. Y ello puede generar un daño tremendo en el esfuerzo colectivo al que todos atamos contribuyendo”.

En esa línea, a que la polémica “sin duda la afecta” a la campaña, puesto que “es una disputa pública que perfectamente pudo canalizarse en los espacios internos del gobierno y de los partidos, como corresponde”.

“Por eso la actitud de Lautaro Carmona es completamente irresponsable, porque instala en la agenda pública, y en el corazón del comando de nuestra candidata, una pugna de fondo, que sabemos como comienza pero no como puede terminar”, sentencia el diputado.