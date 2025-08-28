Cuándo se conocerá la decisión sobre desafuero del diputado Joaquín Lavín Jr

El propósito de la instancia será establecer si existen los antecedentes suficientes para decretar el desafuero de Joaquín Lavín Jr.

Ya se sabe la fecha en que se conocerá la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago sobre el eventual desafuero del diputado Joaquín Lavín Jr, acusado de presunto fraude al fisco y uso irregular de fondos públicos por parte del Ministerio Público.

Aquello, luego de que el tribunal de alzada capitalino dio a conocer el día y hora en que se llevará a cabo la audiencia, tras la acusación que presentó ante el tribunal la persecutora de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, Lorena Parra.

El propósito de la instancia será establecer si existen los antecedentes suficientes para quitarle a Joaquín Lavín León la inmunidad parlamentaria, requisito previo para que se lo formalice por los cargos que le imputa la Fiscalía.

Cuándo se conocerá la resolución sobre el desafuero de Joaquín Lavín Jr

De acuerdo con lo informado por la Corte de Apelaciones de Santiago, la audiencia para estudiar el posible desafuero del diputado Joaquín Lavín Jr se realizará el próximo jueves 4 de septiembre, a partir de las 08:30 horas.

Las acusaciones contra el parlamentario apuntan a que Lavín León desarrolló una aplicación de mensajería y recopilación de datos políticos con recursos del Congreso Nacional, pese a que se empleó con fines electorales privados.

El diputado “ofreció la plataforma Socialtazk a más de 70 candidatos UDI a nivel nacional, a quienes les creó un usuario y contraseña de acceso, y procedió al envío masivo de mensajería de campaña de manera gratuita, únicamente a cambio de hacerse en forma ilícita de las bases de datos de todos los candidatos y funcionarios públicos a nivel nacional“. aseveró Lorena Parra.

La Fiscalía asegura que Lavín Jr implementó un mecanismo con el que cometió fraude al fisco tras instruir a todo su equipo de asesores parlamentarios que “destinaran su jornada laboral en el Congreso para ingresar y validar en la plataforma las bases de datos que eran proporcionadas por los candidatos UDI en sus respectivas cuentas, además de ordenar que los contactaran telefónicamente, para validar la información que mantenían de cada uno de ellos”.

En esa línea, el Ministerio Público puntualizó que solo en este caso la defraudación ascendería a más de 93 millones de pesos.