Kast y críticas de ministros por propuesta en pensiones: “Están haciendo lo mismo que Jara, mentir”

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, respondió duramente a las críticas que ha recibido por parte ministros del Gobierno de Boric y parlamentarios, quienes se han manifestado en contra de su propuesta en materia de pensiones, conocida como Chao Préstamo, en la cual plantea eliminar el aporte de trabajadores al Estado.

Tras salir de un foro económico, la carta de los republicanos sostuvo en conversación con 24 Horas que “nosotros dijimos que van a haber engaños, mentiras, difamaciones. Pensábamos que se iba a concentrar más en los candidatos, ahora se amplió, y los ministros hoy día están haciendo lo mismo que hace la candidata (Jeannette Jara), mintiendo”.

José Antonio Kast cargó contra ministros que han criticado su propuesta conocida como Chao Préstamo

A lo que añadió: “Que los ministros hoy día levanten la voz y mientan sobre esto, no me sorprende. Y esto va a seguir, yo lo entiendo, sí les pediría que si quieren ser portavoces de la ex ministra del Trabajo, que es la continuadora del actual gobierno, renuncien. Lo mismo al director de TVN que dice hay que salir a atacar a José Antonio Kast, que lo haga con respeto, pero fuera del cargo”.

Siguiendo en esa línea, Kast apuntó contra algunos diputados que “también salieron en esta caravana de la mentira, decían cuando se aprobó esto, que ellos quizás verían con buenos ojos que no se devolvieran esos recursos, ahora están diciendo que nosotros los queremos quitar”.

Con respecto a su propuesta previsional, el candidato explicó: “No se va a rebajar ninguna pensión, ningún beneficio. Vamos a ahorrar desde el Estado y con eso vamos a financiar todo lo que se tiene que hacer para emparejar la cancha, para las mujeres, para las personas que no tienen trabajo, para las personas que no tuvieron los ahorros suficientes”.

“Nosotros siempre hemos estado preocupados del futuro. (…) Para nosotros estaba bien todo lo que tuvo que ver con el ahorro previsional, pero estaba mal el tema de quitarle los recursos a los trabajadores para financiar un mal Estado”, cerró José Antonio Kast.