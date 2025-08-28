A más de dos meses de las elecciones: cuándo es el primer debate presidencial en TV

Los ocho candidatos participarán en esta instancia que será transmitida por Chilevisión.

Cuando quedarán más de dos meses para las elecciones del 16 de noviembre, los ocho candidatos protagonizarán el primer debate presidencial en TV.

Será Chilevisión el canal encargado de realizar esta primera instancia en donde todo el país podrá conocer las distintas propuestas y así emitir su voto informado.

El espacio será conducido por los periodistas Macarena Pizarro, Andrea Arístegui y Daniel Matamala, en un formato diseñado con el objetivo de favorecer la interacción y la interpelación directa entre los distintos postulantes a La Moneda.

A este primer debate presidencial en TV asistirán la representante de la actual coalición de Gobierno, Jeannette Jara; Evelyn Matthei (Chile Vamos), José Antonio Kast (Partido Republicano), Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario), Franco Parisi (Partido de la Gente), y los independientes Marco Enríquez-Ominami, Eduardo Artés y Harold Mayne-Nicholls.

¿Cuándo se realizará el primer debate presidencial en TV?

Según informó Chilevisión, el espacio se llevará a cabo la noche del miércoles 10 de septiembre y será emitido después de CHV Noticias, en el bloque prime.

Hay que recordar que las elecciones presidenciales se realizarán el próximo 16 de noviembre con una eventual segunda vuelta, con los dos candidatos que obtengan las primeras mayorías, programada para el domingo 14 de diciembre.