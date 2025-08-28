“No debería ser ministro”: la declaración de Carlos Montes por la reconstrucción que le valió duro golpe de Evelyn Matthei

El ministro de Vivienda reconoció un lento avance en el proceso y la candidata presidencial acusó “falta de gestión” del Gobierno.

Evelyn Matthei cargó sin filtro en contra del ministro de Vivienda, Carlos Montes, debido a su más reciente declaración sobre la reconstrucción en la Región de Valparaíso a raíz del incendio forestal que los afectó en febrero de 2024.

El secretario de Estado reconoció el lento avance del proceso y las obras, culpando a los procesos legales que se tienen que llevar a cabo.

“Yo soy ministro de la Vivienda, no jefe de la reconstrucción de Valparaíso, porque sé que esto tiene siempre cierta connotación. Yo soy ministro de Vivienda y tengo que mirar el conjunto de las reconstrucciones, que son 43 en este momento”, sostuvo.

Fueron estas palabras de Carlos Montes que desataron críticas unilaterales en la oposición, pero quien fue un poco más allá fue Evelyn Matthei, quien indicó que debería dejar de ser ministro.

“Yo no podía creer cuando el ministro dijo que él no era el jefe de la reconstrucción. Si él no se siente el jefe de la reconstrucción de este megaincendio, yo creo que no debería ser ministro“, dijo la candidata presidencial en Radio Festival.

Matthei recordó que con el terremoto y tsunami del 2010, el ex presidente Sebastián Piñera logró que “al año todo estaba funcionando”, por lo que lo ocurre en Valparaíso “es falta de gestión, esto es falta de experiencia, esto es lo que sucede cuando usted elige como presidente o presidenta a gente que nunca ha trabajado en el sector público antes y no sabe hacer las cosas”.