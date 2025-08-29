Adiós a los boxers Hugo Boss: nuevo manual del Servel prohíbe rendir gastos electorales creativos

Varias nuevas restricciones a la rendición de los gastos electorales incluye el Manual de Gasto Electoral que publicó el Servicio Electoral (Servel), las que incorporan ítems de vestuario, como los boxers Hugo Boss que incluyó Franco Parisi en 2013, y otros más creativos, como el corpóreo Piñerín, que mandó a elaborar el ex presidente Sebastián Piñera.

De acuerdo con lo dispuesto por el Servel, a partir de las Elecciones Presidenciales 2025, no serán considerados aquellos candidatos que intenten rendir gastos bajo el ítem de “servicios de imagen para campaña electoral”.

A la vez, exigirá que se presenten mayores documentaciones y respaldos, incluyendo cotizaciones previas, contratos suscritos y comprobantes de la ejecución del dinero que se pretende rendir.

Los ítems llamativos de gastos electorales que el Servel ya no aceptará

Al abordar el tema, el Servel apuntó en su manual que algunos gastos electorales han llamado la atención previamente, por lo que decidió regular claramente aquellos que ya no aceptará, como maquillaje, vestuario, como las corbatas, boxers, calcetines y zapatos Hugo Boss que hizo en su momento el candidato del Partido de la Gente, Franco Parisi, o el ya mencionado corpóreo que mandó a elaborar en 2021 el ex presidente Piñera para las primarias de ese año.

Hasta la publicación de este nuevo documento, para la devolución de los gastos electorales por parte del Servel bastaba con rotular el gasto como “servicio de imagen para campaña electoral”.

El documento establece también que los comandos deberán incluir en un mismo ítem las cotizaciones, las órdenes de compra, el contrato o la orden de trabajo para acreditar los gastos de la campaña.

A eso deberán sumar los documentos tributarios que acrediten los gastos, incluyendo las notas de crédito o débito que modifiquen una factura.

Desde esta fecha el Servel solicita además la inclusión de tres cotizaciones para respaldar la “determinación de los precios del mercado” y detalles cuando se trata de servicios tercerizados.

Respecto de los gastos menores, no podrán superar el 10% del gasto electoral ni se pueden incluir servicios de banquetería, coctelería, adquisición de propaganda electoral o gastos en combustible y peaje.

Además de lo anterior, los equipos de los candidatos deberán incluir información que acredite la actividad en donde se incurrió en el gasto, así como “medios de comprobación documental”, de los gastos, que incluyen imágenes, videos o links de redes sociales en donde se compruebe en qué se ocupó lo desembolsado.