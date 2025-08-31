Encuesta Criteria: José Antonio Kast lidera carrera presidencial, aunque Jara acorta distancia

José Antonio Kast mantiene su liderazgo, pero con un estrecho margen tras registrar una caída de dos puntos.

Este domingo se revelaron los resultados de la cuarta medición de agosto de la encuesta Criteria de cara a las próximas Elecciones Presidenciales 2025 que se llevarán a cabo en noviembre, donde José Antonio Kast lidera las preferencias, aunque solo un estrecho margen lo separa de Jeannette Jara.

La carta del Partido Republicano se encuentra en el primer lugar en la carrera presidencial con un 28% de respaldo, pese a que registró una baja de dos puntos con respecto a la medición anterior. Muy cerca de él está la candidata del oficialismo, quien marca 27%.

Más abajo se encuentra la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei, con 14%, seguida por el candidato del PDG Franco Parisi con 9%, y la carta del PNL Johannes Kaiser, quien alcanza el 8%.

Con respecto a las candidaturas independientes, Marco Enríquez-Ominami y Harold Mayne-Nicholls están empatados con el 2% de las preferencias y Eduardo Artés cierra la lista con el 1% de apoyo.

La proyección de la segunda vuelta presidencial según la encuesta Criteria

En cuanto a los posibles escenarios de segunda vuelta según la encuesta Criteria, José Antonio Kast se impondría con 47% sobre los 33% que alcanzaría Jeannette Jara y el 20% que votaría nulo o blanco.

Si el balotaje tuviera a Jara con Evelyn Matthei como contendores, la candidata de Chile Vamos la vencería con el 40% de las preferencias, mientras que la ex ministra del Trabajo obtendría 31% de apoyo.

Por otra parte, la aprobación del presidente Gabriel Boric registró un aumento de tres puntos y alcanzó el 32%, mientras que su desaprobación disminuyó al 58%. En cuanto a la gestión del Gobierno, un 30% lo aprueba y un 62% lo desaprueba.