Pulso Ciudadano: Jara sigue liderando carrera presidencial, pero Kast y Matthei se impondrían en eventual segunda vuelta

Jeannette Jara, José Antonio Kast y Evelyn Matthei retrocedieron en intención de voto en comparación con el sondeo anterior.

A 75 días de las Elecciones Presidenciales 2025 se publicó una nueva versión de la encuesta Pulso Ciudadano de Activa Research, donde Jeannette Jara lidera en intención de voto, seguida por José Antonio Kast.

De acuerdo al escenario de primera vuelta, Jeannette Jara se encuentra en el primer lugar con 24,6% de las preferencias, aunque con una baja de 1,6% con respecto al sondeo anterior. Kast se mantiene en el segundo puesto con 19,4%, retrocediendo dos puntos porcentuales, y Evelyn Matthei continúa en la tercera posición con 13,1%.

Más abajo aparecen el abanderado del PDG, Franco Parisi con 8,5% de las preferencias y el representante del PNL Johannes Kaiser con 5,5%.

En cuanto a las candidaturas independientes, Marco Enríquez-Ominami marca 2,6%, Eduardo Artés 1,5% y cierra la lista Harold Mayne-Nicholls con 1,2%.

Jara vs Kast o Matthei: los posibles escenarios en segunda vuelta presidencial según Pulso Ciudadano

Por otro lado, en una eventual segunda vuelta presidencial la carta del oficialismo no podría imponerse sobre los representantes de la derecha, según la medición.

En caso de que José Antonio Kast y Jeannette Jara se midan en un balotaje, el 37,4% votaría por el candidato republicano y un 32,9% por la abanderada de Unidad por Chile.

Si Jara se llegara a enfrentar a Evelyn Matthei en segunda vuelta, los resultados del sondeo arrojan que un 34,8% sufragaría por la carta de Chile Vamos, mientras que un 29,1% lo haría por la militante del Partido Comunista.